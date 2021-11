Nach dem Abschluss des Architektur-Wettbewerbs „Neuer Wohnungsstandort ehemalige Kreisverwaltung Damgartener Chaussee“ sind die Entwürfe noch bis Freitag in einer Ausstellung zu sehen – auch der Siegesentwurf. Wie das neue Wohngebiet am Ribnitzer See aussehen soll.