Neues Wohngebiet in Ribnitz: Kritik nach Architektenwettbewerb

Ribnitz-Damgarten

Die Pläne für das neue Wohngebiet an der Damgartener Chaussee in Ribnitz-Damgarten werden teilweise heftig kritisiert. Bereits Ende vergangener Woche hatte sich der Ribnitz-Damgartener Architekt Rolf Günther zu Wort gemeldet und gefragt: „Wer soll sich dort wohlfühlen?“ Nun hat sich ein weiterer Kollege Günthers die Pläne angesehen. „Thema verfehlt, sechs!“, schreibt der Diplom-Ingenieur Manfred Kasch.

Zur Erinnerung: Für die Entwicklung des Wohngebietes in Top-Lage in Ufernähe des Ribnitzer Sees war ein Architekten-Wettbewerb durchgeführt worden. Sieben Architekturbüros hatten teilgenommen. Der Gewinner wurde vor etwas mehr als einer Woche gekürt. Das Rennen machte der Entwurf der kbnk Architekten GmbH Hamburg und des Büros Landschafts.Architektur Birgit Hammer aus Berlin. Acht Mehrgeschosser sollen entlang der Damgartener Chaussee entstehen.

„Zeilenbebauung der 50er Jahre.“

Ein Umstand, der Manfred Kasch offenbar missfällt: „Als einziges der sieben Planungsbüros hat kbnk eine an die 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts erinnernde Zeilenbebauung entlang der Straße gewählt und die vom Auftraggeber für die Bebauung vorgesehene Fläche zum riesigen Freiraum gemacht.“ Die Konzentration der Gebäude an der Straße führte dazu, dass 17 Bäume gefällt werden müssten.

Der Siegerentwurf für das Wohngebiet an der Damgartener Chaussee in Ribnitz. Quelle: Edwin Sternkiker

Auch andere OZ-Leser stören sich an den Gebäuden. „Es kann doch nicht der Ernst der Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH und ihrer Eigentümerin, der Stadt Ribnitz-Damgarten sein, dort solche langen Kästen direkt an eine stark befahrene Straße im Stil der 70er Jahre als de facto „Plattensiedlung“ zu errichten“, monieren Waltraud Röwer und Manfred Richter aus Marlow. Beide seien als Mieter interessiert an dem Wohngebiet, würden nun dort nicht wohnen wollen.

Schon Architekt Rolf Günther hatte den Siegerentwurf als „städtebaulichen Alptraum für diesen Standort in unserer Stadt“ bezeichnet. Straßenbegleitende Bebauung mit Block an Block und Blick auf Block sei ein Fehlgriff.

Auch die Entwürfe der Gebäude selbst werden kritisiert. So sei die „eigenwillige Form der Wohnhäuser als Fischerhäuser bezeichnet worden, in Anlehnung an regionale Wohnhäuser der Fischer oder ihrer Bootsschuppen. „Mir ist nicht ansatzweise eine derartige Bauform unserer Region bekannt“, so Manfred Kasch.

Kritik an fehlender Bürgerbeteiligung

Mancher hatte sich zudem mehr Bürgerbeteiligung gewünscht. „Weshalb muss man eine auswärtige Jury mit der Beurteilung der Entwürfe beauftragen und fragt nicht die Ribnitzer Bürger, ob sie solche Klötze dort wollen?“, fragen beispielsweise Waltraud Röwer und Manfred Richter.

Auf dieser Fläche soll das Wohngebiet entstehen. Hinten im Zentrum der Sportpalast. Quelle: Edwin Sternkiker

Auch im sozialen Netzwerk Facebook wird dieser Punkt kritisiert, teilweise mit derben Formulierungen. „Warum bleiben Hamburger und Berliner nicht in ihren Städten und verschandeln dort die Gegend weiter. So etwas passt hier nicht her. Wen von den Ribnitz-Damgartener Bürgern habt ihr gefragt?“, heißt es beispielsweise von Facebook-Nutzerin Rena Kat. „Das hier die Bürger keinerlei Mitspracherecht hatten und dass, obwohl sie der Hauptkostenträger sein werden, ist zudem eine demokratische sowie politische Bankrotterklärung“, meint FB-Kommentator Stefan Johnen.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Andererseits gehört es zum Reglement eines solchen Wettbewerbsverfahrens, das europaweit ausgeschrieben werden musste und entsprechende Vorgaben zu beachten hat, dass die Jury nicht öffentlich über die Entwürfe abstimmt.

Von Robert Niemeyer