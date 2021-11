Neues Wohnquartier am Ribnitzer See: Das ist geplant

Ribnitz-Damgarten

Die Entscheidung für die Bebauung des Geländes der ehemaligen Kreisverwaltung nördlich der Damgartener Chaussee ist gefallen. Den Wettbewerb gewonnen hat die kbnk Architekten GmbH Hamburg und Landschafts.Architektur Birgit Hammer aus Berlin (OZ berichtete).

Die Gebäudewirtschaft Ribnitz-Damgarten GmbH und die Stadt Ribnitz-Damgarten, 100-prozentige Gesellschafterin des Unternehmens und Eigentümerin des größten Teils der Grundstücksflächen, planen hier ein neues Wohnquartier. Mit Michael Bienk sitzt auch ein privater Investor mit im Boot. Er ist Eigentümer des ehemaligen Sportpalastes und der Kegelbahn. Auf der insgesamt rund drei Hektar großen Fläche in Toplage sollen 80 bis 100 Wohneinheiten entstehen.

Am Montag wurde von Christian Janssen, Geschäftsführer der Gebäudewirtschaft GmbH, in der Kegelbahn eine Ausstellung eröffnet, in der bis zum Freitag jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr die sieben Entwürfe, über die ein Preisgericht unter Vorsitz von Dr. Anke Schettler aus Weimar zu befinden hatte, zu sehen sind. Christian Janssen sagte, dass alle eingereichten Entwürfe ihre Vorzüge haben, aber am überzeugendsten sei der Entwurf von kbnk Architekten GmbH Hamburg und Landschafts.Architektur Birgit Hammer.

Weiträumige Parklandschaft soll erhalten bleiben

Warum sich das Preisgericht für diesen Entwurf entschieden hatte, das erläuterte Dr. Peter Lack von der BIG Städtebau GmbH bei der Eröffnung der Ausstellung. Er und sein Team begleiteten das vor einem Dreivierteljahr von der Gebäudewirtschaft GmbH angeschobene sehr aufwendige Verfahren.

Was die Mitglieder des Preisgerichts unter anderem überzeugte, ist die Tatsache, dass durch die Konzentration der geplanten acht Gebäude an der Damgartener Chaussee die weiträumige naturbelassene Parklandschaft hin zum Ribnitzer See erhalten bleibt. Zudem erlauben die in die Tiefe entwickelten Baukörper von der Straße aus vielfältige Blickbeziehungen in Richtung Park und Ribnitzer See. Und auch für die Bewohner ergeben sich durch die leichte Drehung der Baukörper verschiedene Blickrichtungen auf den Ribnitzer See und die Landschaft, so Dr. Lack.

Der Entwurf sieht weiterhin den Bau einer kompakten Tiefgarage vor, die sich über die gesamte Fläche erstreckt und an die sämtliche Treppenhäuser und Aufzüge angeschlossen sind. Durch die Anordnung der Tiefgaragenzufahrt direkt an der Damgartener Chaussee kann der Verkehr komplett aus dem Wohnquartier herausgehalten werden.

Hinsichtlich des landschaftsarchitektonischen Konzeptes würdigt die Jury ausdrücklich, dass durch die konsequente Konzentration der Gebäude im Süden des Geländes ein Großteil des Grundstückes im Norden für die Freianlagen zur Verfügung steht. Diese Flächen sollen zurückhaltend und naturnah gestaltet werden.

Was die Gebäude angeht: Alle Wohnungen werden über Balkon, Loggia oder Terrasse verfügen. Zudem sind sie „querzulüften“ und verfügen über zeitgemäße Grundrisse. Die werden von Geschoss zu Geschoss kleiner, so dass ein Mix von größeren und kleineren Wohnungen entsteht. Weiterhin sieht der Siegerentwurf die barrierefreie Erschließung der Wohnungen über einen sehr kompakten Erschließungskern vor.

Entwurf soll bezüglich Lindenallee überarbeitet werden

Das Preisgericht hatte auch Korrekturwünsche. So wird empfohlen, den westlichen Abschluss der Gebäudereihen unter dem Aspekt des Erhalts von Teilen der hier vorhandenen Lindenallee und der schützenswerten Baumgruppen zu überarbeiten. Dies wurde unter anderem von Bürgermeister Thomas Huth angeregt, der als Sachpreisrichter der Jury angehörte.

Diesem Wunsch werde man gern nachkommen, sicherte Landschaftsarchitektin Birgit Hammer zu. Sie und und Frank Birwe, Geschäftsführer der kbnk Architekten GmbH, verwiesen darauf, dass es sich bei dem Planungsgebiet um einen außerordentlich wertvollen Landschaftsraum handle. Aus diesem Grunde sei von Anfang klar gewesen, dass man diesen „hochsensibel behandeln“ müsse, so brachte es Birgit Hammer auf den Punkt. Frank Birwe sprach bei der Eröffnung der Ausstellung am Montag davon, dass man, um diesem sensiblen Gebiet gerecht zu werden, „demütig und zurückhaltend“ an die Erarbeitung des Entwurfes gegangen sei.

