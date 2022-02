Ribnitz

Julia Haiduk ist Studentin und ist für ihr Studium nach Wismar gezogen. Dort studierte sie im Bachelor Wirtschaftsrecht und macht jetzt ihren Master ebenfalls in einem wirtschaftswissenschaftlichen Studium. Nach ihrem Abschluss möchte sie nach Hamburg und dort in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft als Prüfungsassistentin arbeiten. Davor zieht es sie aber noch in die Ferne. Sofern es Corona erlaubt, würde sie gerne nach Neuseeland reisen. In den Ferien genießt sie aber erstmal die Ruhe in dem Ferienhaus ihrer Familie in Neuhaus bei Dierhagen. Ausflüge nach Prerow und in den Kletterwald in Born dürfen dabei nicht fehlen. „Nach Neuhaus zu kommen fühlt sich immer an, wie nach Hause kommen. Ich verbinde so viele schöne Erinnerungen mit diesem Ort“, sagt die 24-Jährige. Auch in dieser Woche schaut sie in dem Ferienhaus nach dem Rechten. Ist sie nicht gerade mit Lernen beschäftigt, geht sie bouldern und liest gerne. Auch mit Yoga und Pilates hat sie gerade angefangen.

Von Gina Henning