In den vergangenen Jahren ereigneten sich an der Absperrung in Neuheide (Landkreis Vorpommern-Rügen) immer wieder Unfälle. Jetzt hat es wieder einen gegeben. Die Stadtverwaltung Ribnitz-Damgarten will prüfen, wie die Schranke sicherer gemacht werden kann. Geöffnet werden soll sie aber nicht.