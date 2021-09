Ribnitz-Damgarten/Neuheide

Seinen Wochenendausflug an die Ostsee hat sich Daniel Einig aus Berlin anders vorgestellt. Statt gut erholt kehrte er mit Abschürfungen und Prellungen an der linken Hand, im Gesicht, am Knie und am Oberschenkel zurück nach Hause. Die zog er sich am 4. September an der Schranke am Ribnitzer Landweg, der die Ribnitz-Damgartener Ortsteile Neuheide und Klein-Müritz verbindet, zu.

„Ich war von Wustrow über Neuheide nach Graal-Müritz mit meinem Rennrad unterwegs. Wie aus dem Nichts tauchte die geschlossene Schranke in Neuheide auf, sodass ich dagegen fuhr. Ich erkannte sie zu spät, weil sie durch den an diesem Tag herrschenden starken Licht-Schatten-Wechsel schwer zu sehen war. Zudem waren andere Radler und Fußgänger unterwegs, auf die man achten musste. Wenn die Stadtverwaltung ihre Verkehrssicherungspflicht ernst nimmt, dann sollte auf die Schranke bereits in einiger Entfernung durch eine eindeutige Beschilderung hingewiesen werden.“

Radfahrer will rechtliche Schritte gegen Stadt einleiten

An der Schranke selbst gebe es zwar Hinweisschilder mit der Aufschrift „Vorsicht automatisch schließende Schranke“ und „Fußgänger und Radfahrer seitliche Durchfahrt nutzen“, doch die seien viel zu klein, sagt Daniel Einig. Das findet auch Thomas Kunde, Betreiber der Naturschatz-Kammer. Dass es an der Schranke immer wieder zu Unfällen oder Fast-Unfällen kommt, führt er auch darauf zurück, dass sie zu schnell schließt.

Die linke Hand von Daniel Einig sah nach dem Unfall so aus. Quelle: privat

Daniel Einig kündigte an, rechtliche Schritte gegen die Stadt Ribnitz-Damgarten zu unternehmen. Er betont, dass es ihm nicht allein um Schadensersatzansprüche gehe, sondern auch und vor allem darum, dass an der Schranke selbst und in deren Vorfeld Veränderungen vorgenommen werden, sodass diese in der Zukunft keine Gefahr mehr für Radfahrer und Fußgänger darstellt.

Ribnitzer Radler wurde von Schranke am Kopf getroffen

Daniel Einig ist nicht der einzige Radfahrer, der schmerzhafte Bekanntschaft mit der Schranke machen musste. Zuletzt hatte es Joachim Korf aus Ribnitz-Damgarten erwischt. Er war gemeinsam mit seiner Frau mit dem Rad unterwegs. Während seine Frau seitlich an der Anlage vorbeiradelte, fuhr Joachim Korf durch die Schranke, da der Schlagbaum gerade geöffnet war. Doch in dem Moment, als er hindurchfuhr, sei die Schranke wie ein Stein heruntergegangen, habe ihn am Kopf getroffen und vom Rad geholt, so schilderte er das Geschehen in der Sitzung des Ausschusses für Sicherheit und Verkehr Ribnitz-Damgarten im Juni. Dem Gremium gehört Joachim Korf als Mitglied an. Einzig und allein sein Fahrradhelm verhinderte Schlimmeres.

Auch Joachim Korf findet, dass sich die Schranke zu schnell schließt. Das sollte geändert werden. Sinnvoll wäre es aus seiner Sicht auch, dass, bevor sich die Schranke schließt, eine Blinkleuchte das anzeigt.

Dass Handlungsbedarf besteht, zeigt die Tatsache, dass es allein 2018 drei Unfälle an der Schranke gegeben hat. Sie sind deshalb bekannt geworden, weil sich die Betroffenen in der benachbarten Naturschatz-Kammer gemeldet hatten, da sie annahmen, dass die Schranke zum Museum gehört. Doch dem ist nicht so.

Für die Schrankenanlage ist die Stadt Ribnitz-Damgarten zuständig. Geöffnet wird sie per Funkschlüssel, über die unter anderem Anwohner, Polizei und Rettungsdienst verfügen. 2019 hatten sich sogar innerhalb von nur einer Woche gleich drei Unfälle an der Schranke ereignet. Bei einem dieser Unfälle hatte es ein Urlauberehepaar aus Sachsen-Anhalt erwischt. Sowohl die Frau als auch der Mann erlitten Platzwunden am Kopf.

Noch alles beim Alten an der Absperrung

Die Stadtverwaltung machte im Sommer dieses Jahres gegenüber OZ deutlich, dass sie die Unfälle an der Schranke bedauere und kündigte an zu prüfen, welche technischen Möglichkeiten es gibt, dies in Zukunft möglichst zu verhindern. Auch die Beschilderung werde man sich genau anschauen, wurde zugesichert. Bisher hat es allerdings an der Schranke noch keine Veränderungen gegeben.

Aus Sicht von Horst Schacht dürfe man das Ganze nicht weiter auf die lange Bank schieben. Der Vorsitzende des Ausschusses für Ordnung, Sicherheit und Verkehr kündigte an, dass sich das Gremium damit befassen werde. Und er werde auch mit Bürgermeister Thomas Huth das Gespräch suchen. „Notfalls muss die Schranke so lange ständig geöffnet bleiben, bis technisch funktionierende Lösungen gefunden und umgesetzt worden sind, die die Sicherheit garantieren. Da geht es nicht nur um erwachsene Radfahrer, sondern auch um Kinder, die mit dem Rad unterwegs sind“, sagte der Ausschussvorsitzende.

Von Edwin Sternkiker