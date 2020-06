Neuheide: Zwei Menschen bei Unfall verletzt

Neuheide

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Neuheide bei Ribnitz-Damgarten sind am Mittwoch zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 84-jähriger Mann mit seinem Pkw auf dem Ribnitzer Landweg in Richtung Neuheide unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen kollidierte mit einem Baum.

Der 84-Jährige und sein 63-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten nach Rostock ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Pkw musste abgeschleppt werden. Es entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 10000 Euro. Die Unfallursache wird nun ermittelt.

Von Robert Niemeyer