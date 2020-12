Wieck

Kunstinteressierte ersteigern während der 20. Wiecker Neujahrsauktion möglicherweise nicht nur ein Bild von Künstlerinnen und Künstlern, die in Ahrenshoop, auf Hiddensee oder Schwaan lebten und arbeiteten, sondern vielleicht auch eine Geschichte. Denn gerade die Künstlerkolonien galten seinerzeit als Orte des Ideenaustausches, wie Auktionator Christopher Walther sagt.

Nach seinen Aussagen wurden die Grundlagen für die Moderne in privaten Schulen, vor allem aber in den Künstlerorten gelegt. Nach dem Zusammenbruch feudaler Regierungen verloren die Künstler laut Christopher Walther zwar Aufträge und Kunden, sie gewannen aber ihre Autonomie zurück. „Sie konnten sich jenseits der verkrusteten Auffassungen auch der Akademien austauschen und fortentwickeln.“ Nach Ende des Ersten Weltkrieges änderte sich Vieles: Neue Professoren lehrten an den Hochschulen, alte Lehrinhalte wurden über Bord geworfen und Frauen wurden zum Kunststudium zugelassen. Die Künstlerkolonien verloren in der Folge an Bedeutung.

Künstlerkolonie als Ideenschmiede

„Die Künstlerkolonien wurden Ideenschmiede, Experimentierfeld und Wegbereiter der modernen Malerei. Wir versuchen, die Bedeutung dieser Orte mit zahlreichen Bildern ins Gedächtnis zu rufen“, betont Christopher Walther. Aus Ahrenshoop sind unter anderem Bilder von Elisabeth von Eicken oder Paul Müller-Kaempff vertreten, aus Schwaan Werke von Rudolf Bartels und Franz Bunke, die Hiddenseer sind mit Elisabeth Büchsel, Julie Wolfthorn und anderen zahlreich vertreten.

Aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus findet die Versteigerung der Werke – wie Ostern auch – am Neujahrstag ab 15 Uhr ohne Publikum statt. Der Online-Katalog ist bereits im Internet unter der Adresse www.christopherwalther.com einzusehen. Dort ist unter dem jeweiligen Bild die Möglichkeit gegeben, schriftlich oder telefonisch zu bieten. Über die Seite www.lot-tissimo.com können Interessen in Echtzeit mitbieten und die gerade abgegebenen Gebote sehen, so der Auktionator.

Vorbesichtigungen entfallen

Weitere Einschränkung: Die für den zurückliegenden Samstag geplante Vorbesichtigung in der Darßer Arche durfte ebenso wenig stattfinden, wie die geplante Ausstellung der Bilder vom 27. bis 31. Dezember stattfinden darf, teilt Christopher Walther nach einer Anfrage beim Bürgertelefon mit. Demnach ist die Ausstellung – ähnlich einer Galerie – aufgrund aktueller Rechtslage derzeit nicht durchführbar, da sie sich im Innenraum der Arche in Wieck befindet.

Für 700 Euro wird das Bild „Am Strand“ von Clara Arnheim aufgerufen. Quelle: Repro: Christopher Walther

Auch die Besuchseinschränkungen infolge der Corona-Krise zwingen den Auktionator zu besonderen Maßnahmen. „Sollten jemand erfolgreich geboten haben, kann das Bild hier kostenlos gelagert werden, bis wieder die Möglichkeit besteht, den Darß zu besuchen“, sagt Christopher Walther. Alternativ werde es dem Ersteigerer zugesandt.

Erste Erfahrungen Ostern gesammelt

Schon die Oster-Auktion musste im online stattfinden. Für den Wiecker Auktionator war das eine Premiere. Bislang liefen Gebote übers Internet nur nebenbei mit. Der Auktionator geht davon aus, dass diese Art der Versteigerung „wahnsinnig zunehmen wird“. Viele Auktionshäuser, auch in Mecklenburg-Vorpommern, stellten auf Internetversteigerungen um.

Trotzdem werde die Auktion mit Publikum nicht der Vergangenheit angehören. Denn große Auktionsportale ließen lediglich Auktionatoren zu, die auch auf herkömmliche Art und Weise die Werke an die Frau beziehungsweise den Mann brächten, wo der Zuschlag noch mit hörbarem Hammerschlag erteilt werde.

Von Timo Richter