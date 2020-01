Trinwillershagen

Er ist seit Jahren der Start ins politische Jahr im Landkreis Vorpommern-Rügen, der Neujahrsempfang des Landrates. Seit 2012, seit der letzten Kreisstrukturreform im Herbst 2011, findet dieser Neujahrsempfang im Kulturhaus „Zu den Linden“ in Trinwillershagen statt.

Und auch in den Jahren zuvor lud der jeweilige Landrat des ehemaligen Landkreises Nordvorpommern stets nach Trin ein. „Das war immer Tradition: Seit mehr als 20 Jahren findet der Neujahrsempfang hier statt“, sagt Olaf Micheel, Inhaber des Kulturhauses. 2006 kam sogar der damalige US-Präsident George Bush mit Merkel nach Trinwillershagen.

Damit ist nun Schluss. Am Freitag lädt Vorpommern-Rügens Landrat Dr. Stefan Kerth ( SPD) ins Kulturhaus „Treffpunkt Europa“ nach Grimmen. Die offene Frage: Warum dieser plötzliche Umzug?

Kreissprecher Olaf Manzke konnte die Beweggründe des Landrates zuletzt nicht erklären. Es sei doch schön, mal die Lokalität zu wechseln, hieß es zuletzt lediglich gegenüber der OZ.

Kontrolle im vergangenen Sommer

„Natürlich hätten wir den Neujahrsempfang gerne wieder ausgerichtet“, sagt Olaf Micheel. Der 50-Jährige selbst ist CDU-Mitglied. Die Neujahrsempfänge fanden stets mit einem CDU-Landrat statt, nach der Landratswahl 2018, Anfang 2019 dann erstmals mit einem SPD-Landrat.

Neujahrsempfang 2019: Bundeskanzlerin Angela Merkel im Gespräch mit dem damals frisch gewählten Landrat Dr. Stefan Kerth (SPD, l.) und dessen Vorgänger Ralf Drescher (CDU). Quelle: Susanne Retzlaff

Die fehlende Veranstaltung sei schon ein finanziell tiefer Einschnitt, doch das neue Jahr sei bereits sehr gut gebucht. „Auch 2019 war ein erfolgreiches Jahr. Wir befinden uns in keiner Notlage“, so Micheel. Gerüchten, das Kulturhaus sei ganz und gar geschlossen, erteilt der 50-Jährige eine klare Absage. Doch warum nun der Wechsel beim Veranstaltungsorts des Neujahrsempfangs?

Der Reihe nach. Im Sommer 2019 wurde das Kulturhaus in Trinwillershagen, und dabei vor allem der große Veranstaltungssaal, vom Landkreis kontrolliert. Hauptaugenmerk sei dabei der Brandschutz gewesen. Mängel wurden festgestellt. Micheel selbst sagt, er sei der Meinung gewesen, das Gebäude habe Bestandsschutz. Das ist grundsätzlich auch so. Doch in den vergangenen Jahren hatten bundesweit auch immer wieder Gerichte anders geurteilt und den Brandschutz vor den Bestandsschutz gesetzt. „Das ist nachvollziehbar. Wir werden den Brandschutz erfüllen“, sagt deshalb auch der Gastronom.

Veranstaltungssaal trotzdem genutzt

Allein die Vorgehensweise lässt ihn stutzen. Nach der Kontrolle habe es vom Landkreis keine weitergehenden Auflagen gegeben, bis auf eine: Micheel solle einen Brandschutzsachverständigen beauftragen und mit dessen Hilfe die Mängel beheben.

Das berühmte Wildschwein, das 2006 schon dem ehemaligen US-Präsidenten George Bush geschmeckt hatte, gehörte zu jedem Neujahrsempfang in Trin dazu, hier 2016 mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Inhaber Olaf Micheel. Quelle: Volker Stephan

Obwohl die Sicherheit bei größeren Veranstaltungen im Trinwillershäger Kulturhaus offenbar nicht gegeben ist, hat es kein Verbot der Nutzung des großen Veranstaltungssaals vonseiten des Landkreises gegeben. Und auch in den vergangenen Jahren fand der Neujahrsempfang trotz der Mängel statt. Einzige Brandschutzauflage des Landkreises war stets, dass die Feuerwehr einsatzbereit vor Ort zugegen sein musste. Daran habe sich Micheel immer gehalten.

Davon, dass das Kulturhaus in Trin dieses Jahr nicht Ausrichtungsort des Neujahrsempfangs ist, habe Micheel übrigens über Dritte erfahren. Immerhin sei ihm vom Landkreis angeboten worden, das Catering in Grimmen zu übernehmen. Micheel lehnte ab.

Das Kulturhaus in Trinwillershagen wurde 1969 gebaut. 1991 übernahm Olaf Micheel den Betrieb. 1995 kaufte er das Gebäudeensemble. Aus diesem Jahr stammt auch die Betriebsgenehmigung für das Kulturhaus, inklusive Erfüllung der damals gültigen Brandschutzvorschriften. Vor etwa 15 Jahren habe es die letzte Brandschutzkontrolle gegeben.

Umzug ins Kulturhaus „Treffpunkt Europas “

Erstmals seit Bestehen des Landkreises Vorpommern-Rügen findet der gemeinsame Neujahrsempfang des Landrates und der Kreistagspräsidentin in Grimmen statt. Am Freitag bitten Landrat Dr. Stefan Kerth und Kreistagspräsidentin Kathrin Meyer ( CDU) ihre Gäste in das Kulturhaus „Treffpunkt Europas“.

Wie in den Jahren zuvor, werden an diesem Abend die Frau des Jahres, engagierte Ehrenamtler und Kulturschaffende sowie ein Sportler beziehungsweise eine Sportlerin des Jahres geehrt. Zum zweiten Mal werden 20 statt wie zuvor nur ein Ehrenamtspreis vergeben. Mit schätzungsweise 300 bis 400 Gästen aus Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur und Gesellschaft wird gerechnet.

E-Mail-Anfrage unbeantwortet

Vonseiten des Landkreises Vorpommern-Rügen blieb eine E-Mail-Anfrage der OZ zu dem Thema bis zum gestrigen späten Nachmittag unbeantwortet. Die Frage, warum ausgerechnet im vergangenen Sommer der Brandschutz im Trinwillershäger Kulturhaus unter die Lupe genommen wurde und nicht schon in den Jahren zuvor, blieb dabei ebenso unbeantwortet wie die Frage, warum lediglich die Beauftragung eines Brandschutzsachverständigen als Auflage verhängt wurde.

Telefonisch teilte Kreissprecher Olaf Manzke kurz mit, dass Olaf Micheel über die Absicht, den Veranstaltungsort zu wechseln, rechtzeitig informiert worden sei. Zudem spiele das Parteibuch der Beteiligten keine Rolle.

Von Robert Niemeyer