Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag ein Kind in Ahrenshoop angefahren und dabei leicht verletzt. Nach Polizeiangaben geschah der Unfall gegen 17 Uhr in der Dorfstraße von Ahrenshoop. Die Neunjährige wollte gerade eine Straße überqueren, als ein Auto kam. Der 55-jährige Fahrer des Honda versuchte noch, rechtzeitig zu bremsen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Das Mädchen verletzte sich leicht an den Armen und am Rücken. Die oberflächlichen Abschürfungen wurden vor Ort durch die Besatzung eines Rettungswagens behandelt. Anschließend wurde das Mädchen der Mutter übergeben.

