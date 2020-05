Neustart des Tourismus in MV: „Wenn Urlauber das Zeug jetzt hier einschleppen“

Rostock

Das Verständnis wächst langsam: Nachdem Einheimische zunächst überrascht bis skeptisch auf die Nachricht reagiert haben, dass Mecklenburg-Vorpommern ab nächster Woche wieder von Urlaubern aus dem gesamten Bundesgebiet besucht werden kann, weicht der Alarmismus einer kritischen Gelassenheit. Viele Menschen auf den Inseln Rügen, Usedom und der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst verdienen sich mit den Touristen ohnehin was dazu. Das Geld fehlt, die Gefahr durch Corona ist indes diffus, besonders in Vorpommern.

Gerhard Wünsch hat in Ahrenshoop jahrzehntelang als Küstenfischer gearbeitet. Heute, mit 68 Jahren, tut er dies nur noch im Nebenerwerb. „Um die Rente etwas aufzubessern.“ Und weil das Geld, das sich mit Fisch verdienen lässt, immer weniger wurde, setzte er jeden Sommer auf seine 30 Strandkörbe. Auch die hat er noch.

Viel sei ihm von dieser Saison bisher nicht verlorengegangen, sagt Wünsch. „Wir fangen hier Mitte Mai mit den Strandkörben an, und das klappt ja fast noch.“ Aber wenn Wünsch in seinen Bekanntenkreis guckt, höre er öfter von der Angst, dass „die Urlauber das Zeug jetzt hier einschleppen. Die Leute werden ganz kirre gemacht, weil es fast jeden Tag eine neue Verordnung gibt.“ Keiner wisse mehr, was gerade gilt. Wünsch: „Man kann sowieso nur abwarten, was passiert, wenn die Urlauber wieder da sind.“

Werden neue Infektionen eingeschleppt?

Abwarten. Das tut auch Dr. Jörg Heusler im Landratsamt des Landkreises Vorpommern-Rügen in Stralsund. Heusler leitet dort den Fachdienst Gesundheit und ist für einen Behördenleiter auch außerhalb seiner Amtsräume sehr aktiv, den Menschen zu erklären, inwiefern man in Vorpommern vor Corona noch Angst haben müsse oder eben nicht. Mit Videos bei Youtube und Facebook.

In der Region ist im Unterschied zu anderen Landesteilen während der zweiten Mai-Hälfte noch keine Neuinfektion gemeldet worden. In Vorpommern-Rügen gab es bisher insgesamt 80 Erkrankte. Zwei sind gestorben, die 78 anderen wieder genesen. Im Nachbarlandkreis Vorpommern-Greifswald ist die Situation vergleichbar.

Heusler rechnet aber nicht damit, dass dies so bleibt, wenn in Hotels, in Ferienwohnungen und auf Campingplätzen der Betrieb wieder startet – und sei es nur bis zu einer Kapazitätsgrenze von maximal 60 Prozent der vorhandenen Betten.

„Ich rechne damit, dass neue Infektionen eingeschleppt werden“, sagt er. „Es geht dann darum, die Brandherde schnell auszutreten.“ Viele kleine Orte, an denen sich Menschen infizieren könnten, seien für die breite Öffentlichkeit gefährlicher als ein größerer lokaler Ausbruch, beispielsweise in einem Pflegeheim.

Allerdings hätten die Behörden in den vergangenen Monaten durch den Lockdown ausreichend Zeit gehabt, um die Risiken zu minimieren. Sollten einzelne ernste Fälle auftreten, würden die Patienten nicht in Krankenhäusern wie in Bergen oder Wolgast versorgt, sondern gleich in eine der beiden Unikliniken verlegt werden.

Die Schließung eines ganzen Hotels komme überhaupt erst infrage, wenn Zusammenhänge nicht mehr nachzuvollziehen seien. Heusler: „Das droht also nicht gleich, wenn es irgendwo einen Fall geben sollte.“

Hitler und Honecker

Auf Rügen sind die Gefühle gemischt, was sich besonders gut in der Kantine von André Schröder und René Kotzan in Prora nachvollziehen lässt. Sie bieten in einem Flachbau an der Straße hinter Hitlers „Kraft durch Freude“-Blöcken einen soliden deutschen Mittagstisch mit Gerichten um die fünf Euro an. Seit über 20 Jahren machen sie das hier. An der Wand hängt ein altes Foto von Erich Honecker.

Ihr Publikum besteht das ganze Jahr über aus Einheimischen, ab Mai mischen sich Touristen darunter. Die beiden Gastronomen plädieren dafür, die Urlauber rasch wieder auf die Insel zu lassen. „Wir haben hier während der Saison nur eine kurze Zeit, um so viel Geld zu verdienen, dass es auch für den Rest des Jahres reicht“, sagt Kotzan.

Viele ihrer Stammgäste würden mit den Lockerungen im Tourismusbereich inzwischen relativ gelassen umgehen. Warum man sich bei der Organisation der Schutzmaßnahmen gegen Corona nicht stärker auf ältere und gefährdetere Menschen bezogen habe, fragt sich Schröder aber doch. Dann hätten die Jüngeren erst einmal weitermachen können. Die Angst, dass Urlauber das Virus erneut auf die Insel einschleppen könnten, scheint in der Tat ein Thema älterer Leute zu sein. Alle ab 60 zählen zur Risikogruppe.

Ältere haben wohl öfter Angst

Am Kurplatz in Binz sitzt Klaus Mengert. Optisch ein klassischer MV-Rentner mit Kapitänsmütze. Insulaner durch und durch. „Das geht mir alles zu schnell“, sagt er. „Die zweite Welle, die kommt noch, und die wird härter.“

Er sei zwar selbst hart im Nehmen „und wenn die Sache kompliziert wird, dann bleibe ich eben zu Hause. Aber es fahren schon wieder Hamburger hier herum, die nicht alle eine Zweitwohnung haben können. Die müsste man ja eigentlich jetzt anscheißen.“ Der Begriff Hamburger wird auf Rügen landläufig synonym mit der Bezeichnung „reicher Wessi“ verwendet.

Tatsächlich reihen sich auf den engen Inselstraßen wieder deutlich mehr Autos mit fremden Kennzeichen aneinander. Und eine Gruppe Radfahrer am Hochufer vor der Selliner Seebrücke reagiert sehr ablehnend, als sie vom OZ-Reporter angesprochen wird. Man hört am Akzent, dass nicht alle hier zu Hause sind. Mit den Urlaubern scheint es sich bisher ähnlich zu verhalten wie mit den Corona-Fällen – die Dunkelziffer ist offenbar hoch.

Von Benjamin Fischer