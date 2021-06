Barth

Es geht wieder los! Die Barther Boddenbühne erwartet am Sonnabend, dem 19. Juni, ihre ersten Gäste nach der langen, dem Corona-Virus geschuldeten Zwangspause.

Und weil es nicht viel zu lachen gab in der Zeit, sollten sich die Theatergäste auf alle Fälle auf Lachmuskelkater einstellen. Denn zu Gast ist am Sonnabend ab 19.30 Uhr das Musikkabarett Schwarze Grütze in persona von Stefan Klucke und Dirk Pursche aus Potsdam, die bekannt sind für ihren pechschwarzen Humor, „verpackt in Liedern und Geschichten“, wie Stefan Klucke informiert.

Die digitale Welt aufs Korn genommen

In Barth sind die beiden Kabarettisten, die am Tag darauf auch im Kaiserbädersaal in Heringsdorf zu erleben sind, das erste Mal. Und sie freuen sich darauf. Nicht nur auf das Publikum in der Vinetastadt, sondern „endlich wieder auf der Bühne zu stehen“.

Und das mit einem Programm, dessen Thematik wohl nie aktueller gewesen ist als in Zeiten der Corona-Pandemie – der digitalen Welt. Während viele gleichartige Künstlerinnen und Künstler wegen der Corona-Pandemie völlig neue Programme geschrieben haben, kann das Musikkabarett Schwarze Grütze sein Programm „Vom Neandertal ins Digital“ – erstmals auf die Bühne gebracht kurz vor Corona – mit wenigen Aktualisierungen einfach weiterspielen. „Es ist ein satirischer Kommentar zu den Herausforderungen der digitalen Welt“, umschreibt Klucke dessen Inhalt.

„Die zahlreichen Lockdowns haben mit Homeschooling, Homeoffice, Stream und Co. die Problematik der digitalen Welt für wirklich jeden von uns spürbar werden lassen. Nahezu alle haben den Wahnsinn miterlebt. Und genau das thematisieren wir auf unsere ganz eigene satirische und manchmal schwarzhumorige Art – manchmal auch ein wenig bitterböse, aber nett gemacht“, sagt Klucke.

Ein Blick aus der Zukunft

In ihren Liedern übertreiben die beiden bösen Barden den täglichen Wahnsinn nur unwesentlich. Da ändert die intelligente Autokorrektur das Wort „Bürste“ in „Brüste“, nur weil da ein Mann vor dem Bildschirm sitzt. Ein Kindergartenkind hilft etwas nach, damit die Zahnfee endlich den Restbetrag für das iPhone bringt. Ein Superreicher isst nur Fleisch von aussterbenden Tieren, während ein armer Künstler wegen der Mieterhöhung nachts mit dem Metalldetektor über den Friedhof geht.

Hier gibt es Karten Karten für die Vorstellungen auf der Barther Boddenbühne (Trebin 35a, 18356 Barth) sind im Theater dienstags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr erhältlich oder können unter der Telefonnummer 038231 / 66380 reserviert werden. Die Abendkasse öffnet eine Stunde vor Vorstellungsbeginn. Zu allen Veranstaltungen ist ein aktueller, 24 Stunden gültiger Coronatest notwendig. Kartenpreis Musikkabarett Schwarze Grütze: 22 Euro (an der Abendkasse zzgl. Gebühr) Kartenpreis Sommerkonzert: 23 Euro (an der Abendkasse zzgl. Gebühr)

Eingefasst sind die einzelnen Begebenheiten in eine skurrile Rahmenhandlung. „Wir als Außerirdische finden auf einem unbewohnten Planeten Überreste einer früheren Lebensform und stellen uns die Frage, warum diese wohl ausgestorben ist – ein Blick aus der Zukunft sozusagen“, erzählt der Kabarettist.

Am vergangenen Wochenende haben die beiden Herren nach fast acht Monaten Zwangspause wieder vor Publikum gestanden. „Es war so irre toll – eine Mischung aus Euphorie und Ungewohntheit“, sagt Klucke. Da habe es dann schon mal Texthänger oder Irritationen bei Zwischenrufen gegeben. „Aber die Menschen waren total entspannt. Wir haben viel gelacht“, erzählt er.

So haben die Kabarettisten den achtmonatigen Lockdown genutzt

Es sei ein Genuss gewesen, wieder vor Publikum zu stehen. „Wobei wir uns nicht gelangweilt haben im Lockdown“, sagt Klucke. Einmal im Monat haben die Herren im Tonstudio gestanden und das „Lied zum Zeitgeist“ für die Sendung „Kabarett-Spezial“ im MDR-Hörfunk geliefert. „Die Studio-CD mit diesen Liedern wird im Herbst bei Buschfunk erscheinen“, informiert er.

Und sie selbst haben beruflich ihre Erfahrungen mit der digitalen Welt gemacht. „Es gab Live-Streaming-Versuche. Das war ziemlich blöd ohne Publikum“, sagt er.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Umso mehr freuen er und sein Kollege sich, mit ihrem Programm den Finger in die offene Festplatte der Gesellschaft legen zu können – mit einem Publikum aller Altersschichten, das in den vergangenen Monaten seine eigenen Erfahrungen damit gemacht hat.

Musikkabarett „Schwarze Grütze“ auf der Barther Boddenbühne: 19. Juni, 19.30 Uhr; im Kaiserbädersaal Heringsdorf: 20. Juni, 19.30 Uhr

Aus Neujahrskonzert wird Sommerkonzert.

Das neue Jahr haben Carola Reichenbach und ihr Ensemble am 1. Januar nicht wie geplant begrüßen dürfen. Dafür kommen sie nun am 3. Juli mit einem Sommerkonzert auf die Barther Boddenbühne. Sie überreichen an diesem Tag gleich zweimal einen Strauß bunter Hits und Evergreens aus aller Herren Länder.

Carola Reichenbach und ihr Ensemble sind am 3. Juli auf der Barther Boddenbühne zu Gast. Quelle: privat

„Es grünt so grün“ in London, „Vergissmeinnicht“, heißt es in Italien und das Blumenduett von Lakme erklingt in Frankreich. das gut gelaunte Sängerquartett um Carola Reichenbach bringt Herzen und Seelen zum Klingen. Unterstützt und schwungvoll begleitet wird es vom Quintett „Stretta Operetta“ um die quirlige Insa Bernds vom Hansatheater Berlin.

Konzert „Endlich Sommer“ auf der Barther Boddenbühne: 3. Juli, 15 und 17 Uhr

Von Anja Krüger