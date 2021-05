Neustart mit Blumenverkauf in Barth: Das Geschäft floriert 

Barth

Seit Mitte März bietet Heike Ludwig in ihrem Verkaufszelt auf dem Gelände der Hahn-Gemüsebau GmbH in Barth ein breites Pflanzensortiment für Hobbygärtner und Grundstücksbesitzer an. Ihr Mut, inmitten der Corona-Krise die neue Firma „Balkonistas“ zu gründen, findet tagtäglich seine Bestätigung. Während viele Gewerbetreibende anderer Branchen darum kämpfen, irgendwie durch den Lockdown zu kommen, floriert das Geschäft mit den Pflanzen im wahrsten Sinne des Wortes.

Schon nach knapp sieben Wochen kann die Gartenbauingenieurin zu ihrem eigenen Erstaunen eine sehr positive Zwischenbilanz ziehen: „Meine Erwartungen haben sich mehr als erfüllt. Dass ‚Balkonistas‘ so schnell und so gut angenommen wird, habe ich vorher selbst nicht geglaubt.“

Zeltfläche wurde verdoppelt

Bereits nach wenigen Wochen musste Heike Ludwig ihre Zeltfläche verdoppeln. Es habe sich schnell abgezeichnet, dass die große Sortimentsbreite und die Angebotsmenge der gärtnerischen Hauptsaison die räumlichen Möglichkeiten des ursprünglichen Zeltes sprengen würden. Außerdem benötigten sie und ihre Mitarbeiterin Heike Erdmann mehr Platz zum Arbeiten, denn der Pflanzservice sei von den Kunden unwahrscheinlich gut angenommen worden. „Die Kunden bringen ihre Gefäße zum Bepflanzen, weil sie zu Hause den Schmutz nicht haben wollen und hier alles aus einer Hand bekommen. Natürlich sorgen auch unsere umfangreicheren Öffnungszeiten für mehr Attraktivität.“

Die ursprüngliche Verkaufsfläche musste schon nach wenigen Wochen durch das Aufstellen eines zweiten Zeltes verdoppelt werden. Quelle: Volker Stephan

Heike Ludwig sieht in der größeren Pflanzenvielfalt einen weiteren Grund für den Zuwachs beim Pflanzenhandel. Früher gelangte nur in den Verkauf, was in den eigenen Gewächshäusern wuchs. Jetzt wird der größte Teil der Pflanzen aus der Damgartener Gärtnerei von Kerstin Gransow bezogen. Was dort nicht angebaut wird, liefert eine Erzeugergemeinschaft aus Ostholstein. Dadurch sind in diesen Tagen bei „Balkonistas“ neben ca. 60 sommerlichen Zierpflanzen- auch 25 Gemüsepflanzen- und zehn Kräutersorten zu haben. Nicht im Sortiment befinden sich Sträucher als typische Baumschulware, dafür aber Pflanzerden und verschiedene Dünger.

Kaltes Wetter verunsichert viele Kunden

Heike Ludwig, Inhaberin des Blumenverkaufsgeschäfts "Balkonistas" in Barth. Quelle: Volker Stephan

Während die Männer nebenan in der Vermarktungshalle vom Hahn Gemüsebau den Tomaten- und Gurkenkauf erledigten, würden sich die Frauen gern zwischen den Pflanzenregalen und -tischen des Balkonistas-Zeltes umsehen – so jedenfalls die Beobachtung von Heike Ludwig, die sie jedoch gleich relativiert. „Natürlich interessieren sich auch die Herren für Pflanzen, aber deren Ding sind mehr die Gemüse- und Kräutersorten.“ Die Nachbarschaft von Zelt und Versandhalle bezeichnete sie als vorteilhaft für beide Betriebe: „Die Kunden müssen nur einmal aus dem Auto steigen und kaufen dann bei beiden ein.“ Das viel zu kalte Wetter habe die Kunden bisher verunsichert und ihre Kauflust gebremst, aber bei vorhergesagten frühsommerlichen Temperaturen werde in wenigen Tagen keine Zurückhaltung mehr zu spüren sein, ist Heike Ludwig überzeugt.

Ganz stark nachgefragt seien zurzeit die Hängepetunien, Husarenknöpfchen und Hängeverbenen, aber auch die Fuchsien, der Sommerjasmin und die kälte­empfindlichen Wandelröschen dürften in der nächsten Woche gefahrlos ins Freie. Auch Klassiker wie die Geranien kämen spätestens dann in Gang.

Wetterfeste Variante geplant

Wer hinsichtlich der Behandlung seiner ausgewählten Pflanzen trotzdem noch unsicher ist, erhält von Heike Erdmann und Heike Ludwig bereitwillig Auskunft. „Wir nehmen uns die Zeit, alle Fragen zu beantworten und ich denke, dass wir von unseren Kunden als fachlich versiert wahrgenommen werden.“

Aufgrund ihrer bisherigen positiven Erfahrungen plant die „Balkonistas“-Inhaberin, das Verkaufszelt perspektivisch durch eine wetterfestere Variante zu ersetzen. „Ich denke, dass wir dieses Jahr noch problemlos mit dem Provisorium leben können, um dann 2022 mit einer verbesserten Lösung in die Saison zu starten.“Die Öffnungszeiten: werktags von 8 bis 17 Uhr, samstags 8 bis 11 Uhr

