In der Rubrik „Gesichter der Region“ stellen wir Menschen aus Ribnitz-Damgarten und Umgebung vor. Heute: Lea Schütze. Die Bartherin hat im September eine Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin begonnen.

Lea Schütze arbeitet in der Stadtbäckerei Kühl am Markt in Barth. Quelle: Anika Wenning