Night of Light in Ribnitz: Veranstalter setzen ein Zeichen

Ribnitz-Damgarten

Knapp anderthalb Stunden dauerte es, bis die Sonne verschwunden und es dunkel genug war, damit das Rot richtig zur Geltung kam. Geschätzte 50 Menschen waren sogar auf den Marktplatz gekommen, um sich die Lichtinstallation anzuschauen, das Ribnitzer Rathaus, ganz in Rot getaucht. Es wurde geklönt, mancher genoss ein selbst mitgebrachtes Getränk. Die Stimmung hatte ein ganz klein wenig was von einer Veranstaltung. Den Menschen, die diese Aktion in der Bernsteinstadt auf die Beine gestellt hatten, hilft das jedoch nicht wirklich.

Alarmstufe Rot

„Partys, Geburtstage, Hochzeiten, alles ist weg. Und man weiß nicht, wie es weitergeht“, sagte Max Kuster, der in diesem Jahr eigentlich mit seinem Veranstaltungsservice Max Kuster durchstarten wollte, frische Ideen hatte. Doch dann kam Corona. Kuster, Wolfgang Hauer ( Hauer Showtechnic), Patrick Ahrens (PAVA Events) und Tom Maletz (TTM Veranstaltungsservice) hatten sich am Montagabend an der bundesweiten Aktion Night of Light beteiligt, mit der die Veranstaltungsbranche in Deutschland auf ihre prekäre Situation aufmerksam gemacht hat. In der gesamten Bundesrepublik wurden Gebäude rot angestrahlt, Alarmstufe Rot, weil eine ganze Branche in Gefahr ist.

Wolfgang Hauer, Max Kuster, Patrick Ahrens und Tom Maletz vor dem roten Ribnitzer Rathaus. Quelle: Robert Niemeyer

„Wir haben Leasingraten zu zahlen, Mitarbeiterlöhne, Versicherungen. Und Veranstaltungen sind in diesem Jahr zu 100 Prozent abgesagt“, sagt Wolfgang Hauer. Die Soforthilfe helfe zwar ein wenig, mit ein, zwei Nebenstandbeinen komme ein wenig Geld rein. „Aber ab Ende August wird es richtig eng“, so Hauer.

Die Veranstaltungsbranche ist die erste, die wegen der Coronakrise heruntergefahren wurde. Und bislang sei nicht abzusehen, wann sie wieder hochgefahren wird. „Man wird vergessen. Das ist schon heftig“, so Max Kuster. Die Gefahr bestehe, dass etliche Veranstalter pleite gehen.

Solidarität mit Soloselbstständigen

„Vielen geht es saudreckig“, sagt Wolfgang Hauer. Damit meint er nicht nur die Veranstalter, sondern vor allem die unzähligen Künstler, Soloselbstständige, mit denen sich die Ribnitz-Damgartener ebenfalls solidarisieren. „Die haben gar nichts“, so Wolfgang Hauer.

Initiator für die Aktion Night of Light ist die LK-AG Essen. In mehr als 200 Städten wurden Gebäude am Montag von 21 Uhr bis 1 Uhr rot angestrahlt, um ein Zeichen für die Veranstaltungswirtschaft zu setzen und finanzielle Hilfen zu fordern. Durch das bis Ende August andauernden Großveranstaltungsverbot würden zwischen 80 und 100 Prozent der Umsätze der Veranstalter ausfallen. Die Kernbranche erwirtschafte jährlich mehr als zehn Milliarden Euro, rechnet man die Kultur- und Kreativwirtschaft hinzu, seien es mehr als 200 Milliarden Euro an Jahresumsatz.

Die Initiatoren der Aktion fordern einen Dialog mit der Politik, um die Veranstaltungsbranche zu retten. Bisherige Hilfsprogramme bestünden lediglich aus Kreditprogrammen, die weitere Schulden zur Folge haben.

Von Robert Niemeyer