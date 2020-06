Ribnitz-Damgarten

Am Montag sehen Max Kuster und die Stadt rot: Dann wird der Veranstaltungsmanager auf die existenzbedrohende Situation seiner Branche in der Corona-Krise hinweisen. Dazu wird er ab 21 Uhr mit der Firma Hauer Showtechnik das Rathaus von Ribnitz-Damgarten in rotes Licht tauchen.

„Wir haben das Gefühl, die Politik hört unsere Stimme nicht, dabei sind wir als Branche einer der größten Arbeitgeber in Deutschland“, so der 20-Jährige. An Hunderten Orten setzen Veranstalter unter dem Namen „Night of Light“ so ein Signal. Es gehe ihm nicht um eine Pauschalkritik. „ Corona-Maßnahmen müssen sein und schützen uns.“

Allerdings plädiere er für machbare Lösungen. Dazu gehöre etwa, dass bei den Veranstaltungen wieder Gastronomie zugelassen wird. Kuster appelliert zu kommen, Fotos vom angestrahlten Rathaus machen und diese zu verbreiten.

Von Juliane Schultz