Nobel-Hotel „Dünenmeer“ in Dierhagen will Frührentner als Aushilfen anheuern

Dierhagen

Damit Frührentner ihren Frauen zu Haus nicht länger auf den Geist gehen, könnten die doch lieber wieder stundenweise arbeiten gehen. Das hat der Essener Bauunternehmer und Eigentümer der Strandhotels Dünenmeer und Fischland in Dierhagen, Eckehard Adams, in seiner Heimatzeitung in Nordrhein-Westfalen gelesen. Angesichts des Fachkräftemangels macht der 69-Jährige zusammen mit Dünenmeer-Direktorin Isolde Heinz Nägel mit Köpfen.

Jede Kraft wird in den Hotels gebraucht. Am besten kommen die Ehefrauen der Frührentner gleich mit. Denn gerade beim House-Keeping fehlt es an Arbeitskräften. Wenn zum Bettenwechsel an Samstagen „auf Schlag mal 100 Zimmer gemacht werden müssen“, wie es Eckehard Adams sagt, ächzen die derzeit an die 30 Zimmerfrauen unter der Arbeitslast. „Wir bräuchten 40 Kräfte in diesem Bereich“, sagt der Hoteleigentümer. Wenn aber nur drei oder vier Frauen sich vorstellen könnten, mal für ein paar Stunden Betten abzuziehen und zu staubsaugen – „schon ist unser Problem gelöst“.

Erfolglose Bemühungen

So recht weiß sich die Hotelleitung nicht zu helfen. Stellenannoncen, Anfragen bei der Arbeitsagentur, Aushänge in Supermärkten und sogar Prämien für die erfolgreiche Vermittlung einer Kraft – nichts hat geholfen. Nun sollen Frührentnerinnen und -rentner ran, um in ganz unterschiedlichen Bereichen der beiden Hotels zu arbeiten. „Wir haben Arbeitsplätze ohne Ende“, sagt Eckehard Adams.

Außer Tätigkeiten im House-Keeping gibt es der Hoteldirektorin zufolge Arbeitsmöglichkeiten, etwa bei der morgendlichen Ausgabe von Leihfahrrädern. Das sei eine anspruchsvolle Aufgabe, die von älteren Personen gut zu bewältigen sei. Zudem müssten Wäschepakete für die Ferienwohnungen zusammengestellt und in den Unterkünften verteilt werden. „Das sind leichte Arbeiten, die uns aber unglaublich helfen und dem Rest des Teams Luft verschaffen“, sagt Isolde Heinz.

Auch die rund 200 Strandkörbe im Bereich beider Hotels sollen nicht sich selbst überlassen werden. Die Strandmöbel müssen ausgefegt und ausgerichtet werden, damit es sich die Hotelgäste darin gut gehen lassen können. „Und auch in der Küche fehlt uns die eine und andere Kraft“, ergänzt Isolde Heinz. Allein im Strandhotel Fischland würden im Sommer an einem Abend schon mal 300 Abendessen serviert. Das bedeute je Gericht vier Teller, die auch wieder gespült werden müssten. Wie angespannt die Situation in der Küche werden kann, haben die Beteiligten im vergangenen Jahr erlebt, als das Hotel keine Spülkraft hatte.

Aushilfen werden angelernt

Selbstverständlich würden alle Stundenkräfte in ihren Bereichen angelernt, so die Hoteldirektorin. Und selbstverständlich könnten die Frührentnerinnen und -rentner ihre Einsatzzeiten selbst festlegen. Seitens der Hotelverwaltung werde dann ein Dienstplan erarbeitet, der nicht nur auf die Wünsche der neuen Arbeitskräfte Rücksicht nehme, sondern diese auch in das derzeit aus rund 250 Frauen und Männern bestehende Team bestmöglich integriere, sagt Isolde Heinz.

Laut der Hoteldirektorin könnte so ein stundenweiser Einsatz auf 450-Euro-Basis auch eine Auflockerung des Alltags darstellen. Sie habe das Anwerben von Aushilfskräften jedenfalls zur Chefsache erklärt. Für Eckehard Adams ist klar, dass Frührentner ihr Heil nicht allein in Sport oder neuen Hobbys suchten. „Sie wollen sich beschäftigen und nebenbei etwas Geld dazuverdienen.“ In seinem Unternehmen in Essen arbeite auch ein Frührentner, der handwerklich sehr geschickt sei und zudem über die Erfahrung eines Berufslebens verfüge.

Hilfe für Niveau-Erhalt

Und natürlich setzt die Hotelleitung auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bestenfalls in Dierhagen wohnen. Dann nämlich entfällt das Thema Mitarbeiterwohnungen, das für alle Arbeitgeber vor allem auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst ein geradezu unlösbares Thema ist. Isolde Heinz beispielsweise hat Wohnungen in Ribnitz-Damgarten angemietet. Zuweilen müssen die Beschäftigten dann noch aus der Bernsteinstadt nach Dierhagen gefahren werden, weil der Bus so früh noch nicht fährt. Aushilfskräfte, die mit dem E-Bike anreisten, können die Akkus ihrer Gefährte während der Arbeitszeit wieder aufladen.

Nicht zuletzt müssen die anfallenden Arbeiten erledigt werden – wie auch immer. Denn nur dann lasse sich das Niveau der Häuser halten. Das Dünenmeer im Dierhäger Ortsteil Neuhaus zieren fünf Sterne. In die Kategorie soll auch das Strandhotel Fischland aufsteigen, wenn im ersten Quartal kommenden Jahres alle 80 Zimmer auf modernsten Standard gebracht werden.

Von Timo Richter