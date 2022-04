Marlow

Nach zweijähriger, durch die Corona-Pandemie bedingte Zwangspause konnte am vergangenen Wochenende endlich wieder der Marlower Scanhaus-Cup, der größte Radsportwettbewerb seiner Art in Norddeutschland, ausgerichtet werden.

Schon frühzeitig hatten sich die Verantwortlichen von Stadt, Scanhaus GmbH und Förderverein Radfahren in MV entschieden, die Veranstaltung kein drittes Mal von vornherein abzusagen, sondern ein gewisses organisatorisches Risiko einzugehen. Die Entwicklung gab ihnen letztendlich recht. Am Vorabend ist sogar die Maskenpflicht für öffentliche Gebäude außer Kraft gesetzt worden, sodass die Radsportler nun das Organisationsbüro im Rathaus ohne Maske aufsuchen konnten.

Hohe Infektionszahl schreckte ab

Uwe Meinke als Präsident des mitausrichtenden Fördervereins Radfahren in MV berichtete von mehr Anmeldungen als für die vergangenen Rennen vor der Pandemie. „Zum einen ist das Interesse groß, weil zwei Jahre keine Rennen in MV stattfanden, zum anderen sind wir die Ersten, die bundesweit ausschreiben“, lautete seine Erklärung. Dass viele Angemeldete dann doch nicht anreisten, läge wohl immer noch an der hohen Zahl der Corona-Infektionen, vermutete Marlows Bürgermeister Nobert Schöler.

Niemand freute sich über die Fortführung der von ihm gesponserten Veranstaltungsreihe mehr, als Scanhaus-Geschäftsführer Friedemann Kunz. „Man muss nach solchen Rückschlägen, wie den vergangenen beiden Jahren, dran bleiben und darf sich nicht entmutigen lassen, sonst könnte es zum endgültigen Aus kommen“, so seine Einstellung. Die beiden ausgefallenen Veranstaltungen kämen in der Zählung nicht vor, sodass es nunmehr die 17. Veranstaltung in 19 Jahren sei. Friedemann Kunz ließ sich von der Rennleitung nicht lange bitten, die Wettfahrten höchstpersönlich mit der Signalpistole zu starten.

Breitensportler boten professionelles Niveau

Der Sonnabend blieb traditionell dem Breitensport vorbehalten, obwohl die Anforderungen an die Fahrer und deren Leistungsvermögen an professionelles Niveau heranreichten. Eine Ahnung davon erhielt man, wenn eine Kolonne der Rennräder mit hoher Geschwindigkeit die starke Steigung in der Ortsmitte empor stürmte und mit eindrucksvollem Luftzug an den Schaulustigen vorbei ratterte. Unwillkürlich fühlte man sich an einen durchfahrenden Schnellzug erinnert.

Am „Mount Marlow“ hatten die Radsportler zu kämpfen. Quelle: Volker Stephan

Nicht jeder der Amateursportler konnte auf Dauer mithalten und so wurden Nachzügler, die sich auf der 1,28 km langen Stadtrunde von der Spitzengruppe überholen ließen, vom Rundenfahrzeug mit einer roten Flagge herausgewinkt. Kommentiert hat das Geschehen in lockerer und auch für Laien verständlicher Weise der Moderator Paul Fleischer, der die Steigung am Marktplatz immer wieder mal als „Mount Marlow“ titulierte.

Spannung vor Familienrennen

Nachdem am Samstagnachmittag zunächst Senioren verschiedener Alterskategorien ein Rennen über 23 Runden (29,44 km) absolviert hatten, ging es bei nachfolgenden Einzelstarts um die Rekordzeit für die 1,28 Kilometer lange Stadtrunde. Hierfür hatten sich sechs Fahrer gemeldet, von denen zunächst keiner die 1:40 Minuten-Marke knackte. Benjamin Bräuer vom Bike Market Team Rostock kehrte gar in „Schleichfahrt“ zurück. Er wollte seine Kräfte für einen zweiten Versuch schonen, der ihm zugebilligt wurde, weil unterwegs seine Kette abgesprungen war. Nun schaffte er mit 1:39,83 Minuten sogar die Bestzeit.

Mit Spannung fieberten die jüngsten Fahrer ihren Starts beim Familienrennen und beim Fette-Reifen-Rennen entgegen. Letztere Bezeichnung spielt auf die Reifen der Tourenräder oder Mountainbikes der Kinder an, mit denen diese gewöhnlich an den Start gehen. Neben Marlowern wurden auch mitreisende Kinder von aktiven Radsportlern durch Uwe Meinke an der Startlinie aufgereiht und im Abstand einiger Sekunden auf die Bahn geschickt. Durch diese Staffelung sollten Unfälle unter der wild vorwärtsdrängenden Schar ausgeschlossen werden.

Hilfsbereiter „Ersatzvater“

Das Reglement des Familienrennens fordert mindestens einen erwachsenen Verwandten, der mit Kindern, Enkeln oder Nichten und Neffen ins Rennen geht. Diese Regel war Friedemann Kunz entfallen, der nun nicht vorbereitet war, seinen eigenen Nachwuchs zu begleiten. Doch Ex-Bahnrad-Weltmeister Stefan Nimke war so hilfsbereit, als „Ersatzvater“ einzuspringen.

Die jüngsten Starter wurden beim Familienrennen auf den Rundkurs durch Marlow geschickt. Quelle: Volker Stephan

Als komplette Familie nahmen Anna und Alexander Tiedtke aus Berlin mit ihren Söhnen Joshua (6) und Aaron (2) am Rennen teil. Während Joshua auf eigenem Fahrrad in die Pedale trat, saß Aaron im Kindersitz auf dem Gepäckträger seiner Mutter. „Wir waren zuvor für eine Woche im Urlaub in Bayern gewesen“, erzählte Anna Tiedtke. „Weil mein Mann bei den Senioren starten wollte, ließen wir die Fahrräder nach unserer Rückkehr gleich auf dem Pkw-Träger. Dadurch habe ich mein Stadtfahrrad mit Kindersitz dabei.“

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bei der Siegerehrung der Kinder und Familien wurde aufgrund der sehr unterschiedlichen Voraussetzungen hinsichtlich Alter und Technik auf die explizite Nennung von Platzierungen verzichtet, sodass das Treppchen leer blieb. Alle Teilnehmer erhielten gleiche Urkunden, auf denen sie sich ihren Platz auf Wunsch nachtragen lassen konnten.

Am Sonntag standen neben Schülerrennen in verschiedenen Alterskategorien (U1 bis U15) auf einer Rundstrecke vor allem Straßenrennen über Distanzen von 68 bis 102 Kilometern auf dem Plan.

Alle Ergebnisse unter: www.herzog-sport.de

Von Volker Stephan