Nordost-FDP nominiert Reinhold als Spitzenkandidat für den Bundestag

Ulrichshusen

Hagen Reinhold (43) aus Barth wird die FDP in MV als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl führen. Die Parteimitglieder wählten den Bauunternehmer am Sonnabend in Ulrichshusen bei Waren/Müritz mit 65 von 94 abgegebenen Stimmen – ohne Gegenkandidat. Reinhold ist bereits seit 2017 im Bundestag.

Reinhold: Wirtschaft nach der Krise neu denken

Reinhold warb in seiner Rede dafür, in der Krise abgehängte und vergessene Unternehmer besser zu unterstützen. Es brauche einen Aufbruch nach der Pandemie. „Die Antworten auf die Krise müssen nicht sein, es bleibt alles wie es ist, sondern wie entfesseln wir den Gründergeist, damit wir danach besser dastehen als zuvor“. Dafür reichten ihm die Bemühungen von CDU, CSU und SPD nicht. Klare Botschaft: Die FDP im Bund gehöre vom „Spielfeldrand“ an den „Kabinettstisch“. Thema Freiheitsrechte in der Krise: „Wir hätten den Menschen mehr zugetraut, dann wäre eine ganz andere Stimmung im Land“. Aber die FDP wolle nicht nur meckern, sondern verantwortungsvoll mitgestalten. „Es braucht eine liberale Stimme mehr denn je.“

Bis Sonntag will die Landes-FDP in Ulrichshusen ihre Landeslisten für die Landtags- und Bundestagswahlen aufstellen. Auf Platz eins der Landtagsliste kandidiert FDP-Landeschef René Domke aus Wismar. Er will die FDP wieder mehr als „Freiheitspartei“ aufstellen. In seiner Begrüßung stellte er ein „Staatsversagen“ beim schleppenden Impfen in der Corona-Krise fest.

„Die Pandemie hat gezeigt, wie schnell Freiheiten verschwinden“, kritisierte Domke die anhaltenden Einschränkungen von Grundrechten. In Schwerin sind gerade nächtliche Ausgangsbeschränkungen bei einer regionalen Inzidenz von über 100 im Gespräch. Domke moniert: Es sei schwer, die Freiheiten wieder zurückzugewinnen; dies dürften “keine Gnadenakte sein“. Für die Landtagswahl formuliert Domke das Ziel seiner Partei: „Sechs Prozent plus.“ Am Sonntag will die Landes-CDU auch einen neuen Vorstand wählen.

Von Frank Pubantz