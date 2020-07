Nordvorpommern: Freizeitliga-Fußballer starten in die Saison

Ribnitz-Damgarten

Die 64. Saison der Freizeitliga Nordvorpommern wird sicher als die kürzeste Spielzeit in die Geschichtsbücher eingehen. Ab kommenden Mittwoch, 15. Juli, gehen zehn Mannschaften an den Start. Bereits zwölf Wochen später soll die Saison dann bereits wieder beendet sein. Nachdem die Teams in der „Vorrunde“ jeweils einmal gegeneinander gespielt haben, wird der Meister anschließend über ein Viertel- und Halbfinale bis hin zum Endspiel ermittelt.

„Wir hatten mehrere Varianten auf dem Tisch liegen. Aufgrund des kleinen Zeitfensters und der geltenden Corona-Schutzmaßnahmen haben wir uns für diese Lösung entschieden“, sagt Staffelleiter Wolfgang Müller, der froh ist, dass es endlich wieder losgeht. „Der Fußball auf dem Dorf am Mittwochabend hat einfach gefehlt.“

Drei Mannschaften verzichten auf Startrecht

Drei Mannschaften aus der Vorsaison sind jedoch nicht mehr dabei. Der TSV Wustrow, Böhlendorf und die Darßer Kicker verzichteten auf ihr Startrecht. Kurios: Nach dem SV Barth (Meister von 2017) und der BSG ScanHaus Marlow (2018) verzichtete mit dem TSV Wustrow zum dritten Mal nacheinander der amtierende Meister freiwillig auf die Titelverteidigung. „Bei Wustrow sieht die Sache jedoch ganz anders aus. Sie sind ab 2021 wieder dabei“, so Müller, der einen weiteren ambitionierten Liganeuling begrüßen kann.

Der SV Rot-Weiß Trinwillershagen geht mit zahlreichen ehemaligen Verbandsligaspielern an den Start. Mit Falk Orlowski (vom FC Förderkader Rene Schneider) konnte man sich zudem einen ehemaligen Oberligastürmer angeln. Auch andere Teams waren aktiv und schmückten ihren Kader auf. Aufhorchen ließ unter anderem auch die SG Einheit Kenz, die mit Toni Böhm den Torschützenkönig von 2017 zurück im Team begrüßt. Einen Titelfavoriten sieht Wolfgang Müller für die neue Saison nicht: „Durch den geänderten Modus kann dieses Jahr wohl jedes Team um die Meisterschaft mitspielen.“

Frisches Blut wegen Regeländerung

Ohnehin dürfte es durch eine Regeländerung reichlich frisches Blut in der Liga geben. So dürfen ab sofort auch Herrenspieler in der Freizeitliga auflaufen, die das Mindestalter von 35 Jahren erreicht haben.

1. Spieltag, Mittwoch 15. Juli, 19 Uhr: SV Gelbensander Grashoppers – SG Wöpkendorf, SV Rot-Weiß Trinwillershagen – SG Einheit Kenz, Ribnitzer SV 1919 – KVG Blau-Weiß Damgarten, SV 1927 Bartelshagen I – PSV Ribnitz-Damgarten, SG Blau-Weiß Ahrenshagen – BSV Löbnitz 53

Von Jule Buss