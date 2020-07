Nordvorpommern: Warum die Landwirte ihr eigenes Korn gerade „stehlen“

Jahnkendorf

Knapp zwei Stunden ist der Mähdrescher der Agrargenossenschaft Jahnkendorf an diesem Morgen bereits auf dem Feld unterwegs. Tom Nilson, Produktionsleiter Pflanzenbau, schaut gen Himmel. Graue Wolken, erste Tropfen. Allzu lange kann die Gerste heute wohl nicht mehr gedroschen werden. Bei Regen muss die Ernte unterbrochen werden.

Das wechselhafte Wetter dieser Tage sorgt dafür, dass die Landwirte in der Region nicht durchgängig Getreide ernten können. Den Regenradar immer im Blick, muss kurzfristig entschieden werden, wann der Mähdrescher aufs Feld geschickt wird. Schnell raus und so viel einholen wie möglich. In der Fachsprache sagen die Landwirte dazu, dass sie unter diesen Bedingungen das Korn regelrecht stehlen müssen, wie Jens Engel, Geschäftsführer des Jahnkendorfer Landwirtschaftsbetriebes, erklärt. „Normalerweise sind wir mit der Gerste innerhalb von einer Woche durch. Jetzt haben wir nach einer Woche gerade einmal die Hälfte geerntet“, sagt Engel.

Anzeige

Seit drei Jahren früherer Beginn der Ernte

Auf rund 280 Hektar ihrer Fläche haben die Jahnkendorfer in diesem Jahr Wintergerste angebaut. Ein Phänomen, das sich im dritten Jahr in Folge zeigt: Die Gerste ist deutlich früher erntereif. „Mitte Juli begann normalerweise die Ernte. Seit drei Jahren fangen wir etwa zwei Wochen früher an“, erklärt Jens Engel. Ein Grund dafür könnten die höheren Temperaturen und die Trockenheit der vergangenen Jahre sein. Ist der frühere Erntebeginn ein Problem? „Nicht, wenn wir eine gute Ernte haben“, sagt Tom Nilson.

Weitere OZ+ Artikel

Nach den eher mauen, weil sehr heißen und trockenen Vorjahren könnte es in diesem Jahr zumindest eine durchschnittliche Ernte geben. 7,5 Tonnen Gerste pro Hektar seien eine durchschnittliche Ausbeute. Für mehr fehlte im Frühling der Regen.

Tom Nilson, Produktionsleiter Pflanzenbau bei der Agrargenossenschaft Jahnkendorf. Quelle: Robert Niemeyer

Für eine andere Getreideart kommt der jetzige Sommerregen möglicherweise gerade rechtzeitig. „Für den Weizen ist der Regen noch etwas wert“, so Tom Nilson. 8,5 Tonnen Ertrag pro Hektar sei das erhoffte Ziel. „Das wäre eine gute Ernte.“ Auf 540 Hektar Ackerfläche hat die Agrargenossenschaft in diesem Jahr Winterweizen angebaut.

Rapsanbau zurückgefahren

Ähnlich wie der Agrargenossenschaft Jahnkendorf gehe es auch den anderen Landwirten in der Region Nordvorpommern, sagt Christian Ehlers, Geschäftsführer des Bauernverbandes Nordvorpommern. Auffällig in der Region sei, dass viele Landwirte den Rapsanbau deutlich zurückgefahren haben. „Manche haben den Rapsanbau sogar ganz eingestellt“, so Christian Ehlers. Der Grund seien strengere Umweltauflagen. Bestimmte Insektizide dürfen nicht mehr verwendet werden. Dadurch sinke der Ertrag aus dem Anbau der Ölpflanze.

Jens Engel, Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Jahnkendorf. Quelle: Robert Niemeyer

„Noch vor zehn Jahren hatten wir 4,5 Tonnen Ertrag pro Hektar. Heutzutage wären vier Tonnen schon gut“, sagt Jens Engel, der gleichzeitig kritisiert, dass bestimmte Pflanzenschutzmittel, die von der EU und damit auch in Deutschland verboten sind, in anderen EU-Staaten wie beispielsweise Polen weiter verwendet werden dürfen.

Dennoch sei Raps für die hiesigen Landwirte nach wie vor eine wichtige Anbaukultur, vor allem als sogenannte Vorfrucht. Der Acker eines abgeernteten Rapsfeldes biete in der Fruchtfolge sehr gute Bedingungen für das Getreide, das als Nächstes dort angebaut wird.

Leichte Entspannung gebe es auch im Bereich der Futterernte. Dank des Regens können sich die Rinder mit dem Gras auf den Futterweiden versorgen. „Wir müssen im Sommer nicht zufüttern“, erklärt Tom Nilson. Dennoch werde aufgrund der Trockenheit der vergangenen Jahre etwa 20 Prozent weniger Winterfutter geerntet. Die Futterspeicher für die Versorgung der Tiere im Winter seien noch längst nicht wieder zufriedenstellend aufgefüllt.

Corona: Einbruch beim Fleischabsatz

Einigermaßen unbeschadet kamen die Landwirte aus dem Corona-Lockdown heraus. Problematisch sei es vor allem im Bereich der Rinderhaltung bzw. Fleischproduktion gewesen. Das Fleisch gehe zum Großteil an gastronomische Betriebe. Aufgrund der wochenlangen Schließung von Restaurants und Hotels sei hier der Absatz stark eingebrochen, so Jens Engel.

16 000 Körner pro Quadratmeter Ein paar Zahlen zum Getreideanbau: Auf einem Quadratmeter Weizenacker wachsen rund 16 000 Körner, die zu rund 800 Gramm Mehl und anschließend zu einem Kilogramm Brot oder etwa 16 Brötchen verarbeitet werden können. Im Jahr 2017/18 lag der Verbrauch von Brotgetreide (in Form von Mehl) in Deutschland bei durchschnittlich rund 74,5 Kilogramm pro Kopf. Demnach werden über 762 000 Hektar Getreidefläche zur Herstellung von Brot und Brötchen für die deutsche Bevölkerung benötigt – das entspricht einer Fläche von weit mehr als 1,06 Millionen Fußballfeldern. Aus 10 000 Quadratmetern Raps können ca. 1600 Liter Rapsspeisesöl produziert werden. Zur Rapsblüte können Bienen auf dieser Fläche rund 100 Kilogramm Honig gewinnen und damit kann dann der Honigkonsum von bis zu 100 Menschen pro Jahr gedeckt werden. Die Gerste ist in der Regel als erste Getreideart reif und wird vorwiegend als Futtermittel eingesetzt. Pro Quadratmeter werden von dieser Getreideart circa 735 Gramm geerntet.

Ansonsten sei während der vergangenen Monate die Arbeit auf den Landwirtschaftshöfen kaum beeinträchtigt gewesen. „Auf dem Feld kann man ja leicht Abstand halten“, sagt Jens Engel augenzwinkernd. Ansonsten seien zwei Schichten gebildet worden, die zeitlich versetzt gearbeitet hätten. Verzögerungen habe es lediglich außerhalb des eigenen Betriebs gegeben, etwa bei der Beschaffung von Ersatzteilen.

Ein Betrieb im Verbandsgebiet musste laut Christian Ehlers in eine sogenannte Arbeitsquarantäne. Mit Unterstützung des Gesundheitsamtes des Landkreises Vorpommern-Rügen sei hier jedoch eine Lösung gefunden worden, wie die Arbeit dennoch fortgesetzt werden konnte.

Von Robert Niemeyer