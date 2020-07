Not macht erfinderisch: Wie die Bernsteinreiter in Hirschburg den Corona-Lockdown überlebt haben

Hirschburg

Es ist Fohlenzeit auf dem Pferdehof der Bernsteinreiter in Hirschburg bei Ribnitz-Damgarten. Der süße, aber durchaus wilde Pferdenachwuchs begeistert vor allem die vielen Kinder und Jugendlichen, die auf dem Gelände des größten Pferdesportvereins Mecklenburg-Vorpommerns ihre Ferien verbringen. „Es ist super. Ich kann verschiedene Pferde ausprobieren, springen oder Dressur reiten“, freut sich Sarah Ohde. Die 14-jährige Rostockerin hat eine Woche Reiterferien in Hirschburg gebucht. Angesichts des Corona-Lockdowns, der mittlerweile wieder weitestgehend aufgehoben ist, wiegt die Freude umso größer.

Keine Kurzarbeit für Pferde

Tino Leipold, Geschäftsführer der Bernsteinreiter Quelle: privat

„Corona hat uns hart getroffen“, sagt Tino Leipold, Geschäftsführer des Vereins Bernsteinreiter Hirschburg. Das Osterwochenende und das verlängerte Himmelfahrtswochenende waren in diesem Jahr bereits ausgebucht. Dann kam die Corona-Krise. „Wir mussten Anzahlungen zurückerstatten. Die Tageseinnahmen sanken auf Schlag auf null“, so Leipold. Ein weiteres Problem: „Plötzlich hatten wir 100 Schulpferde, die alle versorgt werden mussten“, so der 31-Jährige, „schließlich kann man Pferde nicht einfach in Kurzarbeit schicken.“

Doch Not macht bekanntlich erfinderisch. „Wir haben Pferdepatenschaften eingeführt. Ab 15 Euro im Monat kann man Pate eines unserer Pferde werden“, erklärt Leipold. Die Resonanz war überwältigend. Innerhalb von nur drei Wochen hätten sich für 80 der 100 Pferde Paten gefunden, darunter etwa je zur Hälfte Vereinsmitglieder und Freunde der Bernsteinreiter und Stammgäste aus ganz Deutschland. „Damit hätten wir nicht gerechnet“, so Leipold. Dank dieser Solidarität konnten die Pferde auf gewohntem Niveau weiterversorgt werden.

Auf soliden Füßen

Und glücklicherweise sind die Corona-Beschränkungen mittlerweile wieder gelockert worden. „Wenn das noch über den Sommer angedauert hätte, hätte ich auch nicht gewusst, wie es weitergehen sollte. Das hätten wir nicht kompensieren können. Im Sommer müssen wir das Geld für das ganze Jahr verdienen“, so Leipold. Seit dem 27. April ist der Reiterhof wieder geöffnet, Stück für Stück wurde das Angebot hochgefahren. „Jetzt sind wir wieder in alter Stärke am Start“, so Leipold. Mittlerweile finden – unter Einhaltung der geltenden Corona-Vorschriften – auch schon wieder an jedem Donnerstag um 19.30 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) die Pferdeshows in der Reithalle statt.

Karina Hein (18) absolviert ein Pferdeerlebnisjahr bei den Bernsteinreitern und kümmert sich dabei nicht nur um die Pferde, sondern betreut auch Reiterferienkinder, wie Emil Rohne (15). Quelle: Robert Niemeyer

Die Einnahmeausfälle zu Beginn der Saison lassen sich laut Tino Leipold nicht kompensieren. Dennoch sei die Existenz des Vereins nicht bedroht. „Wir stehen auf soliden Füßen.“

Corona-Krise und Fachkräftemangel

Der 31-Jährige hat jedoch weitere Folgen der Corona-Pandemie ausgemacht. So seien beispielsweise sämtliche Ferienhäuser vermietet. 130 Betten stehen hier zur Verfügung. Tatsächlich sind in den Häusern insgesamt nur etwa 70 Gäste untergebracht. „Ferienhäuser für acht Personen werden teilweise nur von zwei Personen belegt“, so Leipold. Offenbar würden Urlauber lieber mehr Geld ausgeben, wenn sie dadurch mehr Privatsphäre bzw. Abstand von anderen Urlaubern bekommen.

Eine weitere, zumindest für die Bernsteinreiter positive Auswirkung betrifft den Arbeitsmarkt bzw. den Fachkräftemangel. „Wir hatten in den vergangenen drei Monaten mehr Bewerber auf Reitlehrerstellen als in den vergangenen acht Jahren zusammen“, so Tino Leipold. Melden würden sich vor allem ehemalige Soloselbstständige, die beispielsweise als Showreiter derzeit wegen des Veranstaltungsverbots keine Aufträge bekommen. „Auch aus anderen Bundesländern erreichen uns Bewerbungen. Da sind richtig gute Leute bei“, sagt der Geschäftsführer.

Reithalle soll gebaut werden

Heißt also, dass die Bernsteinreiter trotz Corona-Krise offenbar gut aufgestellt sind. Mittelfristig soll sogar weiter investiert werden. Derzeit stecke der Verein alle Kraft in den Auf- bzw. Umbau der ehemaligen Jugendherberge in Glöwitz bei Barth. In Hirschburg soll dann perspektivisch eine zweite große Reithalle entstehen, als Schlechtwetteralternative für die täglichen Aktivitäten mit den Kindern und Pferden.

260 Mitglieder hat der Bernsteinreiterverein derzeit. Durch die Erweiterung nach Barth seien zuletzt 30 hinzugekommen. 120 Pferde eigene Pferde hat der Verein in Hirschburg. Im Sommer sorgt ein Team von rund 30 Mitarbeitern und 20 ehrenamtlichen Trainern dafür, dass der Betrieb läuft. Auf dem etwa 50 Hektar großen Gelände gibt es sechs offene Ställe und 42 Boxen für Pensionspferde.

