Notenschnitt 0,7: Mega-Abi am Ribnitz-Damgartener Gymnasium

Ribnitz-Damgarten

Die Zeiten für Schüler waren sicherlich in der jüngeren Vergangenheit nie so hart wie im vergangenen Schuljahr. Die Corona-Pandemie hatte den Schulalltag voll im Griff, auch den Abschlussjahrgang 2021 der Gymnasien. Trotzdem haben es am Richard-Wossidlo-Gymnasium gleich vier der 68 Abiturienten geschafft, ihren Abschluss mit der Traumnote 1,0 zu machen. Mit 2,28 ist auch der Jahrgangsdurchschnitt besonders bemerkenswert.

„Einige wuchsen über sich hinaus, andere stellten fest, dass es noch etwas an Selbstständigkeit mangelte“, erinnerte sich Tutorin Birgit Spiegelberg an den Beginn der Pandemie und die damit verbundenen Veränderungen und Herausforderungen. Dennoch hieß es am Ende: „Mission erfüllt.“

Corona prägte den Jahrgang

Die Corona-Pandemie war auch während der Zeugnisübergabe am Samstag allgegenwärtig. Nach jüngsten Lockerungen der Corona-Landesverordnung sind solche Zeremonien wieder möglich. Allerdings mussten die fünf Abschlussklassen aufgeteilt werden. Drei Durchgänge fanden im Foyer des Gymnasiums statt, inklusive Maskenpflicht und Abstandsgebot. „Es ist schade, dass sich die Abiturienten nicht treffen dürfen“, sagte Direktor Jan-Dirk Zimmermann mit Blick auf die Jahre vor der Pandemie, in denen es eine Gesamtveranstaltung gegeben hat.

"Seid Demokraten, bleibt Demokraten, werdet noch entschiedenere Demokraten", sagte Schulleiter Jan-Dirk Zimmermann zu den Abiturienten. Quelle: Robert Niemeyer

„Eine wichtige Frage war, wie schaffen wir das, ohne durchzudrehen“, gab Leonie Knütter in ihrer Rede einen Einblick in das Stimmungsbild ihres Jahrgangs zum Beginn der Pandemie. Ein Fazit: „Es ist erstaunlich, wie sehr wir zusammengewachsen sind.“

Auszeichnung für Traum-Abi

Ein weiteres: Es ist auch trotz Pandemie, Home-Schooling und besonders schwerer Prüfungen möglich, ein Traum-Abi hinzulegen. Carla Victoria Matthews, Lenea Gunert, Leonie Knütter und Jasper Ellis Krüger, alle 18 Jahre jung, erreichten einen Abi-Schnitt von 1,0. Der Förderverein der Schule prämierte diese Leistung mit einer Urkunde und einer Finanzspritze.

Matthews, Krüger und Knütter wurden außerdem mit einem Preis für das beste Abi im Fach Informatik ausgezeichnet. Dieser Preis wird landesweit vergeben, und das auch nur fünf Mal. Drei mal also an das Gymnasium in Damgarten.

Aufgrund der Corona-Regeln fand die Zeugnisübergabe in drei Durchgängen statt. Im Foyer galten Masken- und Abstandspflicht. Jeder musste außerdem einen negativen Test vorzeigen. Quelle: Robert Niemeyer

„Wichtig waren Selbstständigkeit und Selbstdisziplin“, sagte Carla Victoria Matthews rückblickend. Die 18-Jährige möchte Informatik in Berlin studieren. „Wir haben das Beste draus gemacht“, freute sich Lenea Gunert. Sie plant ein Jahr im Ausland. Später möchte die 18-Jährige vielleicht Sport oder Englisch studieren. „Die Vorbereitung war eine Herausforderung. Aber heutzutage ist es dank des Internets einfacher, selbstständig zu arbeiten“, sagte Jasper Ellis Krüger. Er möchte Urbanistik studieren, ein Studium, das sich unter anderem mit Stadtplanung beschäftigt.

Mitarbeit ist halbe Miete

Überfliegerin des Jahrgangs war Leonie Knütter. 883 von 900 möglichen Punkten erreichte sie. Offiziell darf auf dem Zeugnis nur eine 1,0 stehen. Rein rechnerisch entspricht diese Punktzahl jedoch einem Notenschnitt von 0,7. Wie das geht? „Man muss sich schon hinsetzen. Nicht den ganzen Tag, aber eine gewisse Konstanz ist wichtig. Und außerdem ist Mitarbeit im Unterricht die halbe Miete“, so Knütter. Trotzdem dürfe der Ausgleich nicht vergessen werden, etwa durch Sport oder Treffen mit Freunden. Hilfreich sei außerdem, auch mit Freunden zu lernen. Die 18-Jährige möchte in Lübeck Medizin studieren.

Kunst vereint Schüler in der Pandemie Wer sich anlässlich der Zeugnis-Übergabe im Richard-Wossidlo-Gymnasium am Sonnabend ein wenig umgeschaut hat, dem dürften die Girlanden im Foyer aufgefallen sein. Diese wurden zwischen den Stockwerken gespannt. Hintergrund ist ein Kunstprojekt des in diesem Schuljahr neu ins Leben gerufenen Kunst-Leistungskurses der 11. Klasse. Das Projekt vereint die gesamte Schule in dieser schweren Zeit mit einer Rauminstallation. „Grundgedanke war zum einen, alle Jahrgangsstufen trotz des schwierigen vergangenen Schuljahres zusammenzuführen“, sagte Pia Landrath. Heißt: Von der 7. bis zur 11. Klasse beteiligten sich die Schüler des Gymnasiums mit eigenen Zeichnungen, Malereien oder Collagen. Sie alle wurden – ohne Abstand und gemischt– aufgehängt. „Damit wird die alte Normalität gespiegelt, die wir uns alle ersehnen“, so Jessica Meiburg. Auch ging es dabei um Kunst als Ventil für Gegenwartsbewältigung. Ausgangspunkt ist ein Text der Poetry-Slammerin Julia Engelmann. Das Gedicht heißt „Goldfisch“. Die Schüler sollten, angelehnt an Julia Engelmanns Text, ihren Blick auf die Welt aus einem Goldfischglas darstellen. „Es sind sehr viele verschiedene Sichtweisen entstanden“, so Pia Landrath. Ein Motiv, das immer wieder auftaucht, ist jedoch: Der Blick ins eigene Jugendzimmer. Die Ausstellung soll über die Sommerferien hinweg bis ins nächste Schuljahr gezeigt werden.

Was alle eint, sei die Tradition des humboldtschen Bildungsideals, wie Schulleiter Jan-Dirk Zimmermann hervorhob. Das Abitur als höchster allgemeinbildender Abschluss der BRD und darüber hinaus mehr als Wissen. „Wenn wir euch vom Wert des eigenverantwortlichen, demokratischen Individuums überzeugt haben, haben wir unseren Bildungsauftrag erfüllt“, so Zimmermann. Neue, globale Herausforderungen kämen auf die heutigen Abiturienten zu, wie beispielsweise der Klimawandel oder die Bedrohung durch Pandemien. „Wir gehören zu einer globalen Menschheit“, so Zimmermann. Aussitzen und zuschauen gelte dabei nicht. Die letzte Aufgabe, die die Schule den „zertifizierten Weltbürgern“ stelle, sei: „Seid Demokraten, werde noch entschiedenere Demokraten“, so Jan-Dirk Zimmermann.

Von Robert Niemeyer