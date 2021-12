Darßer Ort

Auf hellem Untergrund ist die Mücke leichter zu erkennen. Kai Kröger weiß davon ein Lied zu singen. In den Maschinenraum der „Nis Randers“ verirrt sich kaum ein Exemplar der stechenden Insekten. Aber in der Messe des im Nothafen Darßer Ort stationierten Seenotrettungskreuzers sind Mücken vor allem im Sommer eine Plage.

In der maritim, also eher dunkel, getäfelten „Theo Fischer“ waren die Plagegeister kaum aufzuspüren. Auf dem neuen Schiff mit seiner hellen und sachlichen Atmosphäre haben es die Mücken schwer – wenn jedenfalls die Besatzung schnell ist. Auf den hellen Oberflächen sind die Mücken besser als je zuvor zu erkennen.

Monate nach der ersten Einfahrt des nigelnagelneuen Rettungskreuzers in den Nothafen Darßer Ort haben sich die Besatzungsmitglieder einigermaßen gut eingerichtet in dem Schiff. Immerhin fünf Meter länger und rund 40 Tonnen schwerer ist die „Nis Randers“ im Vergleich mit der „Theo Fischer“. Einmütig ist von der Besatzung des Seenotrettungskreuzers aber viel Lob zu hören – nicht nur zu den größeren Privatkabinen, sondern in erster Linie zum Handling des Schiffs.

Fahreigenschaften verbessert

Länge läuft, heißt es nicht nur bei Seenotrettern. Deren neues Schiff ist zwar fünf Meter länger, nicht aber breiter. Und dennoch sind es ganz andere Eigenschaften, die die „Nis Randers“ besser manövrieren lassen als das Vorgängermodell.

Die „Theo Fischer“ war gar nicht mal schlecht, nicht nur in der Einschätzung der früheren Besatzung. Auch nicht bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, die das Schiff nun als Ersatz von Station zu Station schickt. Ausgemustert wird dagegen die „Vormann Jantzen“.

Maschinist Kai Kröger dokumentiert Daten der Maschine. Quelle: privat

Was aber sind die Vorteile des neuen Rettungskreuzers? Klar ist hierbei ein deutlich besseres Manövrieren, wie der zweite Vormann, Martin Rakobrandt, sagt. In seiner Einschätzung unterstützt wird er umgehend vom ersten Maschinisten, Martin Thegeler.

Das Ablegen gelingt viel einfacher. Es müssen nicht wie einst zig Schalter und Knöpfe bedient werden, um das Schiff von der Liegeposition in Fahrt zu bringen. Nun reicht das Drücken eines Knopfs, um die „Nis Randers“ vom Modus Liegeplatz in den von Fahrt zu bringen. Das neue Getriebe vermittelt das Gefühl, mit Elektroantrieb zu fahren. Nicht nur eine geringere Geräuschbelastung auf der Brücke macht Fahrten angenehmer.

Rund drei Monate haben die Männer an Bord der „Nis Randers“ nun Zeit gehabt, sich mit der zum Teil neuen Technik vertraut zu machen. Während ausgiebiger Testfahrten hat die Besatzung die neuen Möglichkeiten erprobt. Ablegemanöver, Beschleunigung – Martin Rakobrandt ist begeistert. Alles läuft viel geschmeidiger ab als auf dem Vorgängerschiff. Die Erleichterungen beim Ablegen machen Zeit frei, sich auf den bevorstehenden Einsatz zu konzentrieren.

Ermüdungsfreie Nachtfahrt

Der zweite Vormann Martin Rakobrandt freut sich über zusätzlichen Platz auf der Brücke der „Nis Randers“. Quelle: privat

Auf der Brücke der „Nis Randers“ haben nun alle vier Besatzungsmitglieder einen sicheren Platz. Neu ist, dass bei Nachtfahrten auf Rotlicht umgeschaltet werden kann. Das, so Martin Rakobrandt, lässt die Augen nicht so schnell ermüden, dient am Ende der Sicherheit.

Auch auf dem Tochterboot „Uwe“ ist die Technik installiert. Und überhaupt sind die Fahrten durch Wind und Wellen weniger anstrengend – Länge läuft. Heißt auch, dass die Fahrt gegen die Dünung längst nicht mehr so ruppig ist wie bislang. Das Ganze auf Knopfdruck.

Neu sortieren muss sich die Besatzung auf jeden Fall. Die Privat-Kabinen sind zwar ein wenig größer als auf der „Theo Fischer“. Gesteigert wird die Individualität aber in erster Linie durch verstärkte Zwischenwände. Nun ist nicht jedes Telefongespräch durch die Zwischenwände zu hören, jede Kabine hat ein Bullauge.

Das Seefenster kann zwar nicht geöffnet werden, lässt aber Tageslicht in die Privatgemächer der Besatzung. Dereinst fühlten sich die Seenotretter wie in der „Holzklasse“ von Kreuzfahrtschiffen, nämlich ohne Tageslicht in den Kabinen. Jetzt lassen sich nahezu sämtliche Lampen in der Helligkeit regeln.

Kompromiss von Rettung und Komfort

Blick durch die neue Durchreiche: Der angehende Seenotretter Thomas Moll ist tageweise für das Kochen zuständig. Quelle: privat

Auf dem Seenotrettungskreuzer geht es aber nicht allein um die Besatzung, die wie am Darßer Ort regelmäßig zwei Wochen durchgehend auf dem Schiff stationiert ist. Es geht auch um mögliche Havaristen, die zum Teil mit schweren Verletzungen an Bord genommen werden.

Sowohl auf dem Tochterboot als auch auf der „Nis Randers“ selbst gibt es für die deutlich mehr Platz. Rettung und Komfort bilden auf der neuen Klasse der Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger einen Kompromiss – zuletzt immer mehr in Richtung Havarist. Die Ausstattung, so Martin Rakobrandt, befindet sich auf dem allerneuesten Stand.

Das spiegelt sich auch auf dem Neubau wider: Helle Flächen, breitere Gänge. Von der einstigen Messe, die vorwiegend Seefahrtromantiker als gemütlich empfanden, keine Spur. Selbst die Besatzung hat das dunkle, als maritim verklärte Ambiente während des zweiwöchigen Aufenthalts schon mal als „erdrückend“ beschrieben.

Von Besuchern am Darßer Ort wird die „Nis Randers“ zumeist als neues Schiff erkannt. Da gibt es etliche Fragen, zumal in der Infotafel noch die „Theo Fischer“ beschrieben wird. Und dann sind da noch die Mücken, die sich im hellen Ambiente gut erkennen lassen. Klatsch. Frage beantwortet, eine Mücke weniger.

Von Timo Richter