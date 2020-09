Darßer Ort

Der Steg im Nothafen Darßer Ort ist nicht mehr sicher und bedarf einer dringenden Instandsetzung. Darauf weist die Sprecherin des Nationalparkamtes, Kartrin Bärwald, hin. Teile des Holzsteges müssen gesperrt werden. Dies ergab ein Gutachten zur Standfestigkeit der teilweise maroden Holzteile. Notwendige Arbeiten wurden beauftragt, damit der Hafen weiterhin für Notfälle nutzbar bleibt.

Bereits vor Jahren wurden Teile der einstigen Steganlage mit Verweis auf deren fehlende Standsicherheit wegen morschen Holzes komplett zurückgebaut. Kritiker hatten seinerzeit an der Begründung gezweifelt und das Vorhaben als Maßnahme bezeichnet, die Anlegemöglichkeiten im Nothafen Darßer Ort zu reduzieren.

Anlegen in Notfällen gesichert

Am Mittwoch beginnen die Reparaturarbeiten am verbliebenen Steg, heißt es in der Mitteilung. Morsche Bohlen und Teile der Trägerkonstruktion werden ausgewechselt. Die ersten 52 Meter des Anlegesteges von Osten kommend, also von der Seite der Anlegemöglichkeiten für Fischerboote und des Seenotrettungskreuzers, werden repariert. Damit bleibt das Anlegen für Notfälle gesichert. Während der Bauarbeiten ist jedoch mit Behinderungen zu rechnen. Der noch nutzbare Bereich wird laut Katrin Bärwald markiert.

Die letzten etwa 100 Meter des Steges dürfen aus Sicherheitsgründen nicht mehr betreten werden und sind deshalb für Besucher und Bootsanleger gesperrt. Fußgänger, die den Steg als kurze Verbindung vom Nordstrand zum Rundwanderweg genutzt haben, können nun über den etwas längeren Weg, um den Ottosee herum, zum Rundweg gelangen.

Inselhafen soll Herbst 2022 nutzbar sein

Mit dem derzeit laufenden Planfeststellungsverfahren zum Bau des Inselhafens in Verlängerung der Prerower Seebrücke als Ersatz für den Nothafen Darßer Ort kommt das Ende einer Nutzung des Nothafens in der Kernzone des Nationalparks in Sicht. Mit Inbetriebnahme des neuen Hafens wird der alte Nothafen der Natur zurückgegeben. Diese Renaturierung ist Bestandteil des Gesamtvorhabens.

Bis dahin bleibt der Nothafen für in Not geratene Boote und als Standort des Seenotrettungskreuzers und der Fischer in Funktion. Gerechnet wird mit der Nutzung des neuen Hafens ab Herbst 2022.

Von Timo Richter