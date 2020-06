Nun doch: Barther Kinderfest abgesagt

Barth

Die Entscheidung ist den Verantwortlichen nicht leicht gefallen, aber das 192. Barther Kinderfest wurde abgesagt. „Die Einschränkungen wären einfach zu groß gewesen“, berichtet der Vorsitzende des Heimatvereins, Mario Galepp. Ein Kinderfest mit Mundschutz und Abstandsregeln das kann und möchte er sich nicht vorstellen. „Wir haben diese Entscheidung schweren Herzens getroffen. Aber das Kinderfest war und soll immer ein Fest der Freude für und mit unseren Kindern sein. Unter den Umständen, in denen wir uns zur Zeit befinden, wäre es ein Fest mit vielen Einschränkungen.“

So hätte es sicherlich keine Spielstände der Vereine geben können, denn jedes Spielgerät hätte nach dem Gebrauch erst einmal desinfiziert werden müssen. Und auch der Ausschank von Getränken ist bei Veranstaltungen nicht erlaubt. „Wir hatten bis zum Schluss gehofft, dass das Fest stattfinden kann, aber es geht nicht“, erklärte der Vorsitzende.

Erst verschoben, dann abgesagt

Der Barther Heimatverein hatte das Kinderfest zunächst vom 6. Juni auf den 12. September. Die Entscheidung, dass Kinderfest nun doch komplett abzusagen, hätten die Mitglieder des Heimatvereins in Abstimmung mit der Stadt Barth getroffen. „Eine Frage stand dabei im Vordergrund“, sagte die Tourismusleiterin der Stadt. „An was sollen sich die Kinder erinnern, wenn sie an das Kinderfest 2020 denken? Es ist doch besser, wenn es gar kein Kinderfest gibt, als wenn sie sich an ein Kinderfest mit vielen Einschränkungen erinnern. Die Freude und der Spaß wären dadurch verloren gegangen.“ Und auch wenn ihr bewusst sei, dass dies ein starker Einschnitt in das Kulturleben der Stadt bedeute, sei es die richtige Entscheidung.

„Wir wollen nun unsere ganze Kraft bündeln und für das kommende Jahr etwas Tolles auf die Beine stellen. Denn 2021 feiern wir nicht nur das 193. Barther Kinderfest, sondern auch 30 Jahre Barther Heimatverein“, blickte Mario Galepp positiv in die Zukunft. Im kommenden Jahr wird das Kinderfest am 5. Juni gefeiert.

Nicht die erste Absage

Die Amtszeit des amtierenden Kinderfestkönigspaares – Isabell Feyl und Benjamin Schumacher – verlängert sich um ein Jahr. Die Buttons vom diesjährigen Kinderfest werden in verschiedenen Einrichtungen der Stadt ausgelegt und können von den Barthern und Gästen gegen eine Spende erworben werden.

Es ist übrigens nicht die erste Absage in der langen Geschichte des Kinderfestes. Auch in den Jahren des Ersten und Zweiten Weltkrieges und im Jahr 1953 musste das Barther Kinderfest abgesagt werden. Denn am 17. Juni 1953 kam es in der DDR zu einer Welle von Streiks, Demonstrationen und Protesten. Da beim Kinderfest mit Armbrüsten geschossen wird, wurde das Fest verboten.

Von Anika Wenning