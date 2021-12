Ribnitz-Damgarten

Ein tolles Startkapital für ein großes Projekt. Fast 15 000 Euro sind anlässlich der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der OZ-Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten zusammengekommen. Genau genommen sind es 14 539 Euro. Die Summe dürfte sich allerdings noch ein wenig erhöhen, da noch nicht alle Überweisungen auf das Spendenkonto verbucht sind. Die Freude bei den Verantwortlichen ist jedoch groß.

„Das ist Wahnsinn. Dass die Aktion so viel Zuspruch findet, übertrifft alle Erwartungen und macht uns sehr glücklich“, sagt Ines Lampe, Vorsitzende des Kirchbauvereins St. Marien Ribnitz. Der Verein war erst im Oktober gegründet worden. Lampe und ihre Mitstreiter wollen über Spenden, Stiftungen und Fördertöpfe Geld für die Risssanierung des Kirchturms der St. Marien-Kirche in Ribnitz-Damgarten sammeln. 450 000 Euro werden benötigt.

Das gespendete Summe aus der OZ-Weihnachtsaktion sei dafür ein „ganz toller Grundstein“, so Ines Lampe. Sie sei voller Dankbarkeit für die Unterstützung des Projekts.

1500 Euro von der Sparkasse

Die vielen Spenden seien auch ein Zeichen dafür, „wie vielen Menschen die Kirche als Wahrzeichen wichtig ist, unabhängig von der Religion“, sagt die Vereinsvorsitzende. Zuletzt waren auch wieder größere Beträge überwiesen worden. So hat die Sparkasse Vorpommern auch in diesem Jahr die OZ-Aktion unterstützt. 1500 Euro wurden überwiesen. Vor wenigen Tagen hatte die Naturschatzkammer in Neuheide sogar 2000 Euro gespendet.

Spenden weiter möglich Der Kirchturm der Stadtkirche St. Marien benötigt dringend eine Risssanierung. Auch die rund 40 Meter hohe Aussichtsplattform auf der Kirchturmspitze muss saniert werden. Wie gewohnt können Sie auch in den nächsten Tagen noch im Rahmen der OZ-Weihnachtsaktion spenden. Dafür steht das Spendenkonto zur Verfügung. Kontoinhaber: Ev. Luth. Kirchengemeinde Ribnitz IBAN: DE09 5206 0410 0005 3505 57 Bank: Evangelische Bank Kassel Verwendungszweck: OZ-Aktion „Helfen bringt Freude“

„Das ist Spitze und freut uns wirklich“, sagt auch Jan Berg, stellvertretender Vorsitzender des Kirchbauvereins. Der Verein arbeite derzeit daran, sein eigenes Spendenkonto zu eröffnen. Mitgliederpflege und -gewinnung waren in den vergangenen Wochen wichtig.

Auch hatte sich der Verein nach seiner Gründung dem Kirchengemeinderat der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde vorgestellt. „Wir wollen jetzt gemeinsam vorankommen“, so Jan Berg.

Im kommenden Jahr sollen dann Fördertöpfe und Stiftungen gesucht werden, um die benötigte Bausumme zu beschaffen. 90 000 Euro liegen bereits in der Baukasse der Kirchengemeinde, 15 000 Euro kommen durch die OZ-Aktion nun hinzu. „Das ist ein großartiges Fundament für die weitere Arbeit“, sagt Ines Lampe.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Weitere Spendernamen

In den vergangenen Tagen sind folgende Spenden auf dem Konto eingegangen:

Gisela und Bodo Krich 25 Euro, Klaus Ewert 100 Euro, Annegret Hiltner 50 Euro, Karin und Peter Jürß 500 Euro, Sissy und Joachim Muth 50 Euro, Eva-Marie Charlotte Klein 50 Euro, Kunstverein Ribnitz-Damgarten 200 Euro, Jutta und Egon Pressentin 50 Euro, Christa Stoppel 40 Euro, Heidrun und Fred Pinske 100 Euro, Karin und Max Spiegelberg 50 Euro, Sabina und Harry Jahn 50 Euro, Jana Behnke 50 Euro, Bernd Jantzen 30 Euro, Eva-Maria und Frank Wirzkowski 50 Euro, Roswitha und Günter Zimatrys 50 Euro, Marita und Ulrich Borchert 20 Euro, Otfried Borawski 50 Euro, Gisela und Helmut 50 Euro, Karin Krämer 100 Euro, Alfred Tschoep 25 Euro, Gabriele und Reinhard Ludwig 50 Euro, Gohs GmbH Ribnitz-Damgarten 500 Euro, Lotti Mache 100 Euro, Karin und Rainer Eiweleit 30 Euro, Christina und Hans-Joachim Westendorf 150 Euro, Jens Lemnitz 30 Euro, Edelgard Brunk 100 Euro, Manfred Schrader 50 Euro, Christina und Peter Gau 20 Euro, Hannelore und Jürgen Krasselt 20 Euro, Sparkasse Vorpommern 1500 Euro, Roland Kühn 50 Euro, Annegret und Frank Knuth 20 Euro, Heike Fromm 20 Euro, Irina und Detlef Linnenbank 30 Euro, Ruth Schirmer 35 Euro, Annerose und Erwin Jost 30 Euro, Bettina Böttche 10 Euro, Eberhard Wolf 15 Euro.

Von Robert Niemeyer