OZ-Eisdielentest: Dierhäger Eisdiele gewinnt Regionalausscheid und kämpft im Finale

Dierhagen-Neuhaus

Gewinner des großen OZ-Eisdielentests in der Region Ribnitz ist das „Glassissimo“ im Dierhäger Ortsteil Neuhaus. 109 OZ-Leser stimmten in der Region ab, davon gingen 38,5 Prozent an das „Glassissimo“. Es konnte die Barther Eismanufaktur (26,6 Prozent) und Janny’s Eisladen in Barth (11 Prozent) klar auf Platz zwei und drei verweisen.

Vor gut elf Jahren haben Susan und Marco Glaß die Eisdiele eröffnet. Seitdem genießen nicht nur Urlauber, sondern auch viele Einheimische die Eis-Kreationen, die sich die 55-Jährige ausdenkt. Auf der Beliebtheitsskala ganz oben steht die Sorte Quark-Sanddorn, sehr gut verkaufen sich auch Salz-Karamell. In der Eisküche hat Susan Glaß zuletzt auch so ungewöhnliche Sorten wie Lavendel-Heidelbeere oder Rosen-Himbeere gezaubert. Insgesamt werden im „Glassissimo“ rund 50 unterschiedliche Sorten Eis angeboten – in einer wechselnden Zusammenstellung.

Handwerkliche Qualität

Bei der Herstellung des zarten Schmelzes legen Susan und Marco Glaß viel Wert auf handwerkliche Qualität. Die Milch beispielsweise wird erst vor Ort pasteurisiert. Erst nach einer eintägigen Reifezeit wird sie schließlich zu Eis verarbeitet. Marco Glaß ist für die Produktion des Grundstoffs zuständig, Susan Glaß macht daraus die unterschiedlichen Köstlichkeiten.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die kommen auch bei Einheimischen gut an, sagt Marco Glaß. Während des Corona-Lockdowns haben die zum Überleben der Eisdiele beigetragen.

Überraschendes Wahlergebnis

Dass am Firmenschild „italienisches Eis“ prangt, hat seinen Grund. Denn die Eröffnung der Eisdiele erfolgte seinerzeit mit Unterstützung eines italienischen Eismeisters. Den hatte Marco Glaß während eines Lehrgangs zur Eisherstellung kennengelernt. Und der hat schließlich auch Susan Glaß in der besonderen Eisproduktion unterwiesen, in der nur ausgewählte Rohstoffe und Zutaten Verwendung finden.

Für den Familienbetrieb kommt die Auszeichnung völlig überraschend. „Wir haben keine Initiative für eine Abstimmung gestartet“, sagt Susan Glaß. Umso mehr freut sie sich mit ihrem Mann Marco und Tochter Lea, die familienintern als Juniorchefin gehandelt wird, über das Abstimmungsergebnis.

Wer wird die beste Eisdiele MV’s 2021: Stimmen Sie hier im Finale ab!

Die Fans des „Glassissimos“ müssen aber nun noch einmal voten, wenn es auch den Landestitel gewinnen soll. Die Abstimmung im Finale läuft bis zum 19. September um 12 Uhr. Absahnen kann aber nicht nur eine Eisdiele, sondern auch Sie: Unter allen Leserinnen und Lesern, die einen Vorschlag eingereicht haben oder an einer der Umfrage teilgenommen und sich registriert haben, verlosen wir ein Jahr lang Gratis-Eis der Lieblingseisdiele – das entspricht einem Gutschein im Wert von 500 Euro.

Von Timo Richter