OZ-Kolumne aus Stralsund: Nachts im vorpommerschen Hinterland

Stralsund

Ich kann es nicht fassen, jetzt ist es passiert. 31 Jahre kam ich so durch, und nun das: Ich musste pusten. Das erste Mal. Ja, ich habe noch das rosa-lappige Papierchen. Nach der Prüfung in einem 2er-Golf der Fahrschule Zierke hielt ich als Erste in Stralsund 1990 den bundesdeutschen Führerschein in der Hand. Doch nun ist es vorbei mit der weißen Puste-Weste.

Von Velgast über Richtenberg nach Stralsund

Denn als ich neulich nach 21 Uhr von der Gemeindevertretersitzung in Velgast kam und wegen der B105-Umleitung gerade bei Lendershagen übers platte Land fuhr, wurde ich angehalten. Die junge Polizistin aus dem Revier Barth fragte nach den Papieren, ihr Kollege ging mal eine Runde um mein schönes, 25 Jahre altes E36 BMW Coupé. Klar, beim Kennzeichen IS 666 kann man schon mal zucken, hat aber alles seine biologische Richtigkeit. Leider hatte ich bis auf Zulassung und Presseausweis nichts weiter dabei.

Okay, das gab eine mündliche Verwarnung. Zur Strafe (Oder denkt man bei der Polizei, auf Dorfversammlungen gibt’s immer einen Lütten?) musste ich pusten. Das Ergebnis war klar: 0,0. Aber die ganze Rückfahrt habe ich mich über das Ende einer Ära geärgert, und alles bloß, weil ich vergessen hatte zu blinken.

Von Ines Sommer