Stralsund/Zingst/Prerow

Wir, die große Schar der Strandfans, hatten so gehofft, dass er es sich noch mal anders überlegt: Imbiss-Chef Frieder Neumeier. Seit 2008 hatte er zwischen Zingst und Prerow am Aufgang 19 mit seinem Verkaufswagen für gute Laune gesorgt.

Gulasch mit Nudeln oder Erbensuppe mit Bockwurst – alles zuvor selbst gekocht – gehörten zu seinem Angebot für Strandgänger, Radwanderer und Monteure. Jetzt fehlt da was, weil sich bisher kein Nachfolger gefunden hat. Schade, denn das Geschäft würde bestimmt gut laufen.

Chaos auf dem Parkplatz

Genau wie einst das des Parkplatzwächters Käpt’n Braß. Auch so einer wird schmerzlich vermisst. Denn jetzt wird kreuz und quer geparkt, was einige, in der Saison heiß begehrte, Parkplätze kostet. Da fehlt wirklich jemand, der mal Ordnung reinbringt, zum Beispiel mit einer Tafel, die zeigt, wo wer wie stehen soll. Vielleicht kann das Ordnungsamt aus Prerow, das gern die Knöllchen verteilt, diesen Service anbieten... Bei der Gelegenheit könnte – zusätzlich zum Angebot am Strand – noch ein Papierkorb aufgestellt werden. Das ist bei fünf Euro Parkgebühr pro Tag pro 60 Autos echt nicht zu viel verlangt.

Von Ines Sommer