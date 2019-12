OZ-Leser spenden über 11 000 Euro für Kompetenzzentrum

Ribnitz-Damgarten

Für das Kompetenzzentrum „Kiek in“ in Ribnitz-Damgarten sind bei der OZ-Weihnachtsaktion 11 655,51 Euro gespendet worden. „Wir haben gehofft, dass sich zahlreiche Menschen an der Spendenaktion beteiligen und möglichst viel Geld zusammenkommt, dass es aber so viel geworden ist, das hat uns dann doch überrascht. So eine hohe Summe hätten wir nicht erwartet. Wir sind überglücklich. Vielen Dank allen Spenderinnen und Spendern“, sagte am 23. Dezember Jasmin Enkelmann, Geschäftsführerin des „Kiek in“. Und Karina Zimmermann, die zweite Geschäftsführerin, ergänzte: „Die große Spendenbereitschaft ist für uns auch ein Zeichen dafür, dass zahlreiche Menschen an uns und unser Projekt glauben. Das beflügelt unsere Arbeit sehr.“

Hilfe für suchtkranke und psychisch kranke Menschen

In der Kleinen Fischergasse in Ribnitz betreuen die beiden Geschäftsführerinnen mit ihrem Team suchtkranke und psychisch kranke Menschen. Ihnen möchten sie helfen, wieder den Weg zurück in ein normales, selbstbestimmtes Leben zu finden.

Es gibt in der Kleinen Fischergasse bereits eine Ton- und eine Holzwerkstatt sowie einen Second-Hand-Laden. Entstehen soll hier nun mit Hilfe des Spendengeldes auch ein „ Wohlfühleck“. Es soll als Treffpunkt für jedermann dienen, wo Kaffee getrunken, Kuchen gegessen und geklönt werden kann. Außerdem sollen Kurse angeboten werden. Diese finden zwei Häuser weiter oberhalb der Forellen-Apotheke statt. Übrigens werden diese nicht nur den im Kompetenzzentrum betreuten Klienten angeboten, sondern auch für die breite Öffentlichkeit.

Die Resonanz sei sehr groß, die Menschen seien neugierig, was in der Kleinen Fischergasse passiert, berichten Enkelmann und Zimmermann. Viele von ihnen kaufen das, was die Klienten in der Tonwerkstatt und in der Holzwerkstatt herstellen. Gerade in der Vorweihnachtszeit sei das Interesse sehr groß gewesen, eines der kleinen Deko-Kunstwerke zu erwerben.

Second-Hand-Laden wird sehr gut angenommen

Die beiden Geschäftsführerinnen freuen sich auch darüber, dass der Second-Hand-Laden „Stoffwechsel“ sehr gut angenommen wird. Jeden Tag kaufen dort Menschen ein oder bringen Kleidungsstücke als Spende vorbei. „Die Spendenbereitschaft ist auch hier sehr groß“, sagt Jasmin Enkelmann. „Wir sind froh über jedes gut erhaltene Kleidungsstück, denn bei den Menschen, die jeden Cent dreimal umdrehen müssen, ist der Bedarf groß.“ So berichtet sie von einer Mutter, die mit ihrer vierjährigen Tochter in den Laden kam. Das Mädchen hatte nur eine dünne Jacke an und brauchte dringend eine Winterjacke, auch eine Wintermütze fehlte. „Wir konnten helfen, die Kleine schaute uns mit überglücklichen Augen an. Das sind Momente, die man nicht vergisst.“

Zu denen, die das Kompetenzzentrum unterstützen möchten, gehören unter anderem die Mitglieder des Technik-Vereins Pütnitz. Sie haben nicht nur 300 Euro für das Weihnachtsessen am heutigen 24. Dezember gespendet, sondern auch Freikarten für einen Museumsbesuch und Modellautos für Kinder zur Verfügung gestellt. Und gemeinsam mit dem Kompetenzzentrum möchte der Technik-Verein im kommenden Jahr einen Kindertag ausrichten. „Wir sind auch für dieses Angebot sehr dankbar“, so Jasmin Enkelmann.

Von Edwin Sternkiker