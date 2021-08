Pütnitz

Endlich wieder feiern und Spaß haben: Als erstes großes Festival mit 15 000 Besuchern startete am Donnerstag das „About you Pangea“-Festival auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten. Vier Tage lang – vom 19. bis 22. August – sollen die Partygäste unter anderem zur Musik von Juju, Leoniden, Kummer, Giant Rooks oder 01099 tanzen, sich in verschiedenen Sportarten wie Wakeboarden, SUP oder Yoga ausprobieren oder ihre kreativen Fähigkeiten bei Makramee, Trommeln oder Stoffbeutelbedrucken unter Beweis stellen.

Wie das erste große Festival unter Corona-Bedingungen in Deutschland funktioniert, ob die Festivalbesucher trotzdem Spaß haben und wie die Auftritte sind – davon wird die OSTSEE-ZEITUNG live berichten. In unserem Liveticker können Sie jetzt alle Highlights verfolgen.



Guten Morgen. Die ersten Festival-Gäste machen sich auf den Heimweg. Das Fazit von Hannah aus Aachen und Anne aus Dresden: „Auch wenn der Start holprig war, das Festival war mega.“

Gute Nacht, Pangea. Morgen ist Abreisetag. Wir werden die Polizeikontrolle begleiten, erfragen erste Zahlen und wagen eine Bilanz, ob Festivals in der Corona-Pandemie eine gute Idee sind.

Das hat Effekt: auf dem Parkplatz weist ein Lichtertunnel den Weg.

Ein mobiler Diskowagen steht am Eingang. Im vorderen Bereich sorgt ein DJ für Stimmung. Das Gefährt wackelt, rüttelt und biegt sich unter den tanzenden Gästen an Bord. In diesem Sinne, Pangea ahoi!

Der Partyabend ist auf dem Zenit. Glückliche Gesichter, deren Lächeln man auch sehen kann, zeigen sich auf dem Pangea-Festival. Den Stress bei der Anreise und die langen Wartezeiten haben die meisten Gäste heute Abend vergessen.

Die letzte Pangea-Nacht ist lang. Viele Besucher wollen noch bis in die Morgenstunden feiern und Spaß haben.

Wieder ein Krankenwagen auf dem Festivalgelände. Die Zahl der Einsätze wird am Ende der Veranstaltung ermittelt. Allein an diesem Abend war sie zweistellig. Gäste berichten auch von einem größeren Unglück am Nachmittag im Strandbereich.

Artisten wie die Gruppe Encourage Berlin gibt es auf dem Festival viele. Sie können Akrobatik, tanzen, zelebrieren Feuershows und bieten Unterhaltung in ausgefallenen Kostümen.

Am Lagerfeuer treffen wir Berthold. Berthold bezeichnet sich als Fire Keeper und jemand, der im Feuer lebe. Heute Abend bereitet er Kakao aus Guatemala mit Chili und Kardamom für die Besucher zu. „Ist der vegan?“ ist die meistgestellte Frage der Gäste.

Haben sich eine Regenschirm-Qualle für den Dancefloor gebastelt: Blanco und Thomas aus Dresden sind begeistert. Die lange Wartezeit am Einlass wurde mit schönen Eindrücken belohnt. „Wir wollen wiederkommen“, steht fest.

Anna (l.) und Pauline sind zum ersten Mal auf dem Pangea. Ihnen gefällt das gute Essen und die Größe der Veranstaltung. „Es ist angenehm, wenn nicht so viele Leute unterwegs sind“, sagen sie.

Am Partyabend besonders beliebt: Die Kaffeebar. Der Duft von frischem Kaffee zieht über das Festivalgelände.

Erneuter Rettungseinsatz: Mit Martinshorn müssen sich die Rettungskräfte durch die Menschenmengen manövrieren.

Für DJ Henner ist es einer der ersten Auftritte im Corona-Jahr. Er freue sich auf dieses Heimspiel und kenne das Festival schon lange.

Von OZ