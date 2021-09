Ribnitz-Damgarten

Zum Abschluss des Kultursommers in Bad Sülze findet am 11. und 12. September das Kleine Dahlienfest statt. Rund um das Salzmuseum Mecklenburg wird das gesamte Wochenende von 11 bis 18 Uhr ein buntes Musik- und Rahmenprogramm geboten. So zeigen neben „Lily & Band“ die „OINK Brass Band“ und die Party-Band „Kerbo-Line“ ihr musikalisches Können. Loschi, der Seemann und die Hohenloher Drehorgelspieler sorgen für entspannte Unterhaltung. Musikalischen Höhepunkt bietet am Samstag ab 19 Uhr das Andreas Pasternack Trio im Museumspavillon mit Blick auf das in Licht getauchte Gradierwerk.

Zudem erwarten die Besucher Vorträge und Führungen zum Gradierwerk, der Salinengeschichte Bad Sülze, Reisen in die Welt der Dahlie sowie die Wahl der „Dahlie des Jahres 2021“. Freier Eintritt bis 14 Jahre. Erwachsene fünf Euro, Kombi-Ticket beide Tage acht Euro.

Drachenfest auf den Pütnitzer Wiesen

Das Damgartener Drachenfest erlebt am Sonnabend, 11. September, seine 25. Auflage. Kleine und große Drachenfans treffen sich ab 14 Uhr auf den Pütnitzer Wiesen in Damgarten. Den aktuellen Corona-Verordnung angepasst, müssen Drachenfans in diesem Jahr auf die Bastelwerkstatt und den Kaffee- und Kuchenverkauf vor Ort verzichten. Gäste dürfen deshalb gern ihr persönliches Picknick-Körbchen mitbringen und nur vorab gebastelte Drachen können in diesem Jahr in die Lüfte steigen. Das Drachenfest wird organisiert von der Stadt Ribnitz-Damgarten und unterstützt von der Evangelischen Kita und der Löwenzahn-Grundschule in Damgarten.

Schönste Erntekrone wird in Klockenhagen gekürt

Zum Erntefest wird am Sonntag (12. September) ab 10 Uhr ins Freilichtmuseum Klockenhagen eingeladen. Ein herbstlich-buntes Programm aus Bauernmarkt, Handwerkervorführungen und Schaudreschen erwartet die Besucher. Während die etwas Größeren bei Blasmusik und den Folkloredarbietungen des Wossidlo-Ensembles über den festlich geschmückten Hof schlendern oder beim Museumsbäcker Brot backen, kommen kleine Hobbybauern bei Melkübungen und Kutschfahrten auf ihre Kosten. Höhepunkt des Erntefestes ist der Festumzug des Museumsvereins und der Klockenhäger Einwohner, die um 13 Uhr in historischen Kostümen, mit Pferdegespannen und Traktoren um die rohrgedeckten Häuser und Scheunen ziehen. Um 13.45 Uhr prämiert der Bauernverband und der Museumsverein die Gewinner der schönsten Erntekrone. Tausende Gäste haben bereits ihre Wahl getroffen. Natürlich gehört zu einem Erntefest auch ein Gottesdienst in der Dorkirche Dargelütz, der um 15.30 Uhr mit der Ribnitzer Pastorin Susanne Attula beginnt .

Das Freilichtmuseum ist am Tag des Erntefestes von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet neun Euro (ermäßigt: acht Euro, Kinder: drei Euro, Familien: 18 Euro).

Konzerte und Kirchenführung in Born

Den diesjährigen Tag des offenen Denkmals möchte der Förderverein der Borner Fischerkirche nutzen, am Sonnabend und Sonntag einzuladen. Mit Konzerten und Kirchenführungen soll die Kirche als Denkmal erlebbar gemacht werden. Am Samstag um 14 Uhr und zur Eröffnung des Denkmalstages am Sonntag findet jeweils um 11 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten der Borner Fischerkirche statt, mit Werken von Bach, Mozart und Rheinberger. Violinen und Orgel erklingen gemeinsam und solistisch, gespielt von Ulrike Töppen und Clara Tietz (Violine) sowie Annegret Heise (Orgel). Die Borner Fischerkirche ist am Sonntag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Um 12.15 Uhr und um 15 Uhr gibt es Kirchenführungen, letztere mit einer kleinen Orgelmusik. Die Spenden und Einnahmen des Tages sollen für die Reparatur des Rohrdaches und die Instandsetzung der Eingangstüren verwendet werden.

Von Edwin Sternkiker