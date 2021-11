Ribnitz-Damgarten

Der November ist da. Manchen ereilt in dieser so tristen, grauen Zeit des Jahres ja der Herbstblues. Wir haben hier ein paar Tipps, wie sie das Tief vertreiben können.

Kreativmarkt in Ribnitz

Eine der beliebtesten Veranstaltungen in der Herbstzeit in Ribnitz-Damgarten ist der Kreativmarkt im Stadtkulturhaus. Am Sonnabend, 6. November, ist es wieder so weit. Ab 10 Uhr wird es bunt und abwechslungsreich. Jeder kann mitmachen bei den winterlichen und weihnachtlichen Bastelaktionen. Angefertigt werden Filzdeko, Weihnachtssterne, Häkelsterne, Engelchen und vieles mehr. Verpackungen, Schmuck, Deko und vieles andere kann auch gekauft werden. Bis 16 Uhr findet der Kreativmarkt statt.

Bernsteinreitertag in Hirschburg

Am Sonntag findet in Hirschburg der Bernsteinreitertag statt. Auf dem Reiterhof in Hirschburg können die Gäste spannende Wettbewerbe rund ums Pferd erleben, von der Dressur-Kür bis hin zum Fehler-Zeit-Springen. Teilnehmer aus verschiedenen Reitvereinen der Region zeigen ihr Können. Kleine Besucher können beim Ponyreiten erste Reitversuche unternehmen. Um 8 Uhr geht es los. Der Eintritt ist frei.

Hubertusmarkt in Damgarten

Die Damgartener Schützengilde veranstaltet am Sonntag einen Hubertusmarkt. Regionale Händler bieten selbst hergestellte Waren an. Dazu sorgt die Damgartener Schützengilde für die Verpflegung. Vorgestellt wird in diesem Jahr das Thema Bienen. Der Hubertusmarkt findet von 12 bis etwa 16 Uhr statt.

20 Jahre Bibelzentrum Barth

Das Barther Bibelzentrum feiert seinen 20. Geburtstag mit einer Festwoche. Am 31. Oktober wurde dieses eröffnet. Am Wochenende stehen weitere Veranstaltungen an. Ein Minecraft-Event wird am 6. November um 17 Uhr angeboten. Unter anderem wird die biblische Apostelgeschichte als Minecraft-Film gezeigt. Minecraft ist ein bekanntes Computerspiel.

Die Musicalgruppe „Engelspierken“ des Bibelzentrums zeigt ihr Projekt „Durchkreuzte Wege“ am 8. November um 18 Uhr in der Marienkirche. Für die Veranstaltungen wird eine vorherige Anmeldung empfohlen unter der Telefonnummer 038 231 / 77 662 oder per E-Mail unter info@bibelzentrum-barth.de.

Family-Games in Barth Süd

Sportlich wird es in der Sporthalle Barth Süd. Dort finden am Wochenende die BIG Family Games statt, eine Sportveranstaltung des SV Motor Barth und der Krankenkasse BIG direkt. Im Mittelpunkt steht der Spaß. In vier Disziplinen können Familien ein Sportabzeichen erreichen. Wie groß die Familie ist, spielt keine Rolle. Deutschlandweit finden diese Veranstaltungen statt. Los geht es am Sonntag, 7. November, um 10 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es gilt die 3G-Regel. Corona-Tests vor Ort sind nicht möglich. Sportschuhe sind empfohlen.

Von Robert Niemeyer