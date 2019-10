Musikalisch in den Herbst

Ribnitz-Damgarten

Das Wochenende steht vor der Tür, Zeit, für die Ausflugsplanung. Hier sind die passenden Veranstaltungstipps dafür.

In Ahrenshoop beginnen am Sonnabend die jährlichen Kammermusiktage. Bis zum 20. Oktober erwartet die Gäste ein anspruchsvolles, vielseitiges Programm. Los geht es am Sonnabend um 20.30 Uhr mit dem Eröffnungskonzert im Hotel „The Grand“ mit dem Boulanger-Trio zu Ehren des 200. Geburtstags von Clara Schumann. Am Sonntag folgt ebenfalls im Grand-Hotel um 12 Uhr ein Matineekonzert mit Meisterstudenten der Hochschule für Musik und Theater Rostock mit Werken von Mendelssohn-Bartholdy, Debussy und Ravel. Um 15 Uhr wird im Hotel „Der Fischländer“ unter dem Titel „Der Wohlstandsblues“ musikalisches Kabarett geboten. Lyrik und Musik gibt es dabei von Tal Balshai. Um 17 Uhr heißt es in der St. Marien-Kirche in Ribnitz „Von Barock bis Tango Nuevo“ mit Werken von Bach, Marcello und Piazzolla. Weitere Informationen zum Programm gibt es unter www.kammermusiktage-ahrenshoop.de.

Am Sonntag wird von 10 Uhr bis 17 Uhr im Freilichtmuseum in Klockenhagen zum bunten Herbstfest eingeladen. Gugelhupfkuchen soll als Mitmachaktion in den riesigen Backofen geschoben werden. Teig und Früchte sind reichlich da. Die gebackenen Rundkuchen können mitgenommen werden. Herbstbastelarbeiten, wie Drachen bauen oder Kürbis schnitzen, und viele andere Kreativstationen warten auf Groß und Klein. Die Mostis aus Ahrenshagen pressen – auch von spontan „anliefernden“ Gästen – größere Mengen Äpfel. Wer zehn Kilogramm Äpfel mitbringt, bekommt eine kostenlose Eintrittskarte. Bei gutem Wetter werden Kutschfahrten angeboten und um 14 Uhr tritt das Mecklenburg Pommeraner Folkloreensemble Richard Wossidlo auf. Für Kinder führen die Museumsmitarbeiter die Ponys um die Koppel.

Im Begegnungszentrum in Ribnitz wird am Sonnabend um 18.30 Uhr das Teens-Musical „Isaak“ des Adonia-Vereins aufgeführt. Veranstalter ist „Die Brücke“, ein Projekt der freien evangelischen Gemeinde Norddeutschland. Erzählt wird die biblische Geschichte von Isaak, der sich mit seinem Vater Abraham auf eine Reise nach Morija begibt, für den kleinen Isaak ein Abenteuer, für seinen Vater Abraham die schwerste Prüfung seines Lebens, denn seinem Sohn droht dort der Tod. Das Stück wird von 42 Projektchören deutschlandweit an 168 Orten aufgeführt. Der Eintritt ist frei.

Von Robert Niemeyer