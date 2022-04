OZ-Verlosung: Die Gewinner der „Gestört aber geil“-Tickets

Ribnitz-Damgarten

Die Gewinner der Ticketverlosung für den Auftritt des DJ-Duos Gestört aber geil in Ribnitz-Damgarten stehen fest. Die OZ hatte dreimal zwei Karten für die Party an diesem Sonnabend, 23. April, 21 Uhr, verlost.

Lesen Sie auch: Gestört aber geil, Loona und der Bachelor: In Ribnitz wird groß gefeiert

Über jeweils zwei Tickets für die Veranstaltung im Ribnitzer Begegnungszentrum dürfen sich freuen: Karsten Schwarz aus Ribnitz-Damgarten, Franziska Gransow aus Trinwillershagen und Sandra Wasner aus Kenz-Küstrow. Herzlichen Glückwunsch. Die Gewinner werden vom Veranstalter White Berry Event per E-Mail kontaktiert.

Mehrere Partys geplant

Am Sonnabend steigt mit dem Gestört aber geil-Auftritt eine weitere Party der neuen Veranstaltungsagentur White Berry Event in der Bernsteinstadt. Ursprünglich sollten die Feten im Sport-Palast stattfinden. Der wurde mittlerweile jedoch abgerissen.

Weitere Events im Begegnungszentrum sind am 13. Mai eine Ladies Night mit der Stripshow Sixx Paxx aus Berlin, am 1. Oktober die Electronic Night, am 5. November der Auftritt vom Bachelor Paul Janke oder am 24. November der Comedian Rüdiger Hoffmann. Im nächsten Jahr kommt dann die 90er-Jahre-Ikone Loona nach Ribnitz.

Von OZ