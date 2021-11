Ribnitz-Damgarten

Er ist schon von Weitem zu sehen. Rot ragt er in die Höhe. Stellt man sich vor, dass der Kirchturm der Ribnitzer Stadtkirche einmal doppelt so hoch war, kann man erahnen, was für ein beeindruckendes Bauwerk hier einst gestanden hat. Auch heute noch ist die St. Marien-Kirche mit ihrem markanten Kirchturm ein Blickfang, nicht nur für Besucher des Hauses vor Ort, sondern auch für Autofahrer, die vom Fischland kommen, aus Saal anfahren oder auf der Ribnitzer Umgehungsstraße unterwegs sind. Doch der Turm befindet sich in sprichwörtlicher Schieflage. Damit daraus keine echte Schieflage wird, haben sich jetzt engagierte Menschen zusammengetan, um das historische Bauwerk zu retten. Die OZ-Lokalredaktion Ribnitz-Damgarten möchte mit ihren Leserinnen und Lesern dabei helfen.

Vereinsvorsitzende: „Kirche und Stadt sind eng miteinander verbunden.“

Mit einem solchen Startschuss hatte am Abend des 15. Oktober niemand in der Winterkirche der Stadtkirche gerechnet. Tatsächlich waren fünf Mitgliedsanträge zu wenig ausgedruckt gewesen. Fast 40 Menschen waren da, 25 Gründungsmitglieder zählte der „Kirchbauverein St. Marien Ribnitz“. „Kirche und Stadt sind eng miteinander verbunden“, sagt Ines Lampe, Vorsitzende des neu gegründeten Vereins. „Und es gibt Projekte, die kann man nur schaffen, wenn sich Hauptamt und Ehrenamt gemeinsam engagieren.“ Die Sanierung des Kirchturms gehört dazu.

Risse im Mauerwerk des Kirchturms der St. Marien Kirche. Quelle: Robert Niemeyer

Konkret geht es dabei um eine Risssanierung. Der Turm bröckelt an mancher Stelle. Risse ziehen sich durch das Gemäuer, Steine im Inneren fallen herab. Dank seiner vier kräftigen Säulen ist der 45 Meter hohe Bau nicht einsturzgefährdet. Aber es ist an der Zeit, das Wahrzeichen Ribnitz-Damgartens zu sichern.

„Dafür brauchen wir Geld, so banal das klingt“, sagt Ines Lampe. Seit neun Jahren lebt sie in Ribnitz, leitet beim CJD Nord das Controlling. „Meine Kinder sagen immer ’Da ist der Ribnitzturm’, wenn wir die Kirche aus der Ferne sehen“, sagt die Vorsitzende. Sobald der Bau am Horizont auftaucht, setze ein gewisses „Zuhausegefühl“ ein. „Deshalb engagieren wir uns. Damit der Kirchturm für uns heute und allen nach uns erhalten bleibt.“

Der Glockenstuhl der St. Marien-Kirche in Ribnitz. Quelle: Robert Niemeyer

Die Kirchsanierung kostet laut Gutachten etwa 450 000 Euro. Eine stattliche Summe. In der Baukasse der Evangelisch-Lutherischen Kirchgemeinde Ribnitz befinden sich laut Pastorin Susanne Attula etwa 90 000 Euro. 360 000 Euro muss die Kirchgemeinde bzw. muss der Förderverein – denn dafür wurde er gegründet – beschaffen. Das solle über Stiftungen und Fördertöpfe gelingen, aber auch durch Spenden. So wollte der Förderverein eigentlich beim Ribnitzer Weihnachtsmarkt erstmals öffentlich in Erscheinung treten und an einem Stand Keramiknachbildungen einer der Glocken der Ribnitzer Kirche verkaufen. Der Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Die Glocken sind allerdings weiterhin in der Kirche, in der Tourist-Info, im Bernsteinmuseum, in der Wossidlo-Buchhandlung und in der Bibliothek zu haben.

Mit der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ soll ein Teil dazu beigetragen werden, dass das historische wertvolle Gebäude erhalten bleibt. „Dafür empfinden wir eine tiefe Dankbarkeit“, sagt Ines Lampe.

Ein kulturelles Zentrum der Stadt

Die St. Marien-Kirche in Ribnitz. Der Kirchturm war ursprünglich doppelt so hoch wie heute. Quelle: Robert Niemeyer

Neben ihr gehören dem Vorstand des Fördervereins Max Kuster und Udo Steinke als Beigeordnete an, Sebastian Skupke als Schatzmeister und Jan Berg als stellvertretender Vorsitzender. Unter anderem sind auch Susanne Attula und Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth Mitglied in dem Kirchbauverein. „Wir waren von der Resonanz positiv überrascht“, sagt Jan Berg mit Blick auf die Gründungsversammlung. Die Mitglieder des Vereins seien durchaus ein Querschnitt der Bevölkerung und „schon gar nicht eine exklusive Gruppe“, so Jan Berg. Wer helfen will, ist stets willkommen. „Fast 800 Jahre ist die Kirche für Ribnitz-Damgarten da. Jetzt wollen wir für die Kirche da sein.“

Eric Wischnewski und Gerd Erke überreichten einen Adventskranz vom CJD an Ribnitz' Pastorin Susanne Attula. Quelle: Robert Niemeyer

Bausachverstand ist ebenfalls unter den Mitgliedern zu finden. „Die Risse werden immer größer. Es ist Handlungsbedarf da. Man muss sehen, dass es saniert wird, damit nicht noch mehr Steine herunterfallen“, sagt Stefan Weiss, Inhaber der Baufirma Weiss aus Bartelshagen I.

„Die Stadtkirche ist ein Aushängeschild der Stadt, auch als Kulturraum“, sagt Max Kuster. Über Religion und Gottesdienste hinaus wirkt das Leben in die und aus der Kirche hinaus. Regelmäßig werden in der Winterkirche oder auf dem Dach der Winterkirche Ausstellungen gezeigt. Die Kirche arbeitet auch eng mit dem CJD zusammen. Jüngst überreichten die CJD-Mitarbeiter Eric Wischnewski und Gerd Erke einen Adventskranz an Pastorin Susanne Attula. Spielnachmittage für Kinder und Kaffeerunden für Erwachsene gehören ebenfalls zum Programm.

Geschichte der St. Marien-Kirche 1233 begann der Bau der Marien-Kirche. Der Kirchturm, bis zur Spitze des Kreuzes heute etwa 45 Meter hoch, war ursprünglich doppelt so hoch. Mitte des 15. Jahrhunderts erbaut, wurde er durch den großen Stadtbrand am 14. März 1759 zerstört und in seiner heutigen Form wieder aufgebaut. Der Wiederaufbau begann allerdings erst 1766. 1765 hatte Johann Joachim Busch, Hofbaumeister des Herzogs Friedrich des Frommen, einen Entwurf für den Wiederaufbau der Kirche vorgelegt. Am 15. Januar 1769 wurde die neu errichtete Kirche eingeweiht. Der Turm wurde jedoch erst ab 1809 gebaut, zehn Jahre später fertiggestellt. 1841/41 errichtete Georg Adolph Demmler die heute bekannte Aussichtsplattform auf dem Kirchturm. Den Zweiten Weltkrieg überstand die Kirche weitestgehend unbeschadet. In den folgenden Jahren war die Kirche allerdings dem Verfall und Vandalismus preisgegeben. Das Dach war beschädigt. Die schützenden Bäume um das Gebäude wurden entfernt. Die Kirchgemeinde selbst zog 1967 in die Klosterkirche. Erst 1980 wurde die St. Marien-Kirche in ein Sanierungsprogramm aufgenommen. Im Zuge dieser Arbeiten entstand auch die Winterkirche. 1985 wurden die Arbeiten abgeschlossen. Anfang dieses Jahres wurde die Winterkirche für etwa 300 000 Euro modernisiert. Ausstellung: Mehr zur Geschichte der Kirche ist in einer Ausstellung zu erfahren, die in der Winterkirche zu sehen ist.

Der Ribnitzer Orgelsommer oder andere Konzerte locken jedes Jahr weitere Gäste an. Auch als Ausflugsziel ist die Kirche beliebt, und dabei vor allem der Turm, dessen Aussichtsplattform in 40 Metern Höhe man über 214 Stufen erreichen kann. Von hier aus hat man in alle Himmelsrichtungen den besten Ausblick über die Stadt und Region. Ein Grund mehr, den Turm zu erhalten.

Von Ribnitz-Damgarten