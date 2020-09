OZ macht den Test: Wie barrierefrei ist Barth?

Barth

„Achtung, jetzt werden Sie noch einmal durchgeschüttelt“, warnt Petra Reiz und fährt vorsichtig mit dem Rollstuhl über das Kopfsteinpflaster in der Barther Altstadt. Die Wohnbereichsleiterin des Pflegeheims „Haus Curanum“ in Barth ist mit Horst Kopitzki unterwegs und macht für die OZ den Test: Wie barrierefrei ist die Barther Innenstadt?

Denn in der jüngsten Stadtvertretersitzung wurde genau das diskutiert. Gleich mehrere Fraktionen hatten einen Antrag zu diesem Thema eingereicht. Während sich der Antrag der SPD-Fraktion vor allem auf die Straßenübergänge im Bereich der Kopfsteinpflasterstraßen im Innenstadtbereich bezog, forderten die Freien Wähler Barth und die FDP in dem gemeinsamen Antrag die Verwaltung auf, ein Konzept für eine barrierefreie Stadt zu erarbeiten.

Schon kurz nach dem Start erste Barriere

Doch zurück zum Test: Petra Reiz will mit dem 86-Jährigen erst einmal zum Barther Hafen und danach noch einen Abstecher in die Lange Straße machen. „Das sind die beliebten Strecken unserer Senioren“, berichtet die stellvertretende Pflegedienstleiterin. Schon kurz nach dem Start am Pflegeheim in der Baustraße kommt das erste kleine Probleme auf die beiden zu. An der Straßenecke ist der Gehweg auf der einen Seite abgesperrt. „Da kann man nichts machen. Die Absperrung ist ja irgendwann auch wieder weg“, hat Horst Kopitzki Verständnis.

Der Weg über die Dammstraße zum Marktplatz ist noch ganz gut zu meistern. Und auch auf dem Marktplatz gibt es keine Probleme. In der Fischerstraße ist der Gehweg allerdings ganz schön schmal. „Das ist keine Seltenheit. Wenn wir einen etwas breiteren Rollstuhl hätten, würden wir jetzt Probleme bekommen“, meint Petra Reiz.

Kleine Gassen sind mit Rollstuhl nicht zu meistern

Petra Reiz vom Pflegeheim „Haus Curanum“ in Barth macht mit Horst Kopitzki für die OZ den Test: Wie barrierefrei ist Barth? Quelle: Anika Wenning

Bei einem Blick in die Gartenstraße wird schnell klar: Hier muss man mit einem Rollstuhl oder einem Rollator erst gar nicht abbiegen. Alles nur Kopfsteinpflaster, einen richtigen Gehweg gibt es nicht und wenn ein Auto kommt, hat man als Rollstuhlfahrer kaum eine Chance, auszuweichen. „Und von diesen Straßen gibt es in der Altstadt sehr viele“, sagt Petra Reiz.

Doch das Duo will ja auch weiter Richtung Hafen. An der Kreuzung Fischerstraße/Hafenstraße ist Vorsicht geboten. Schließlich ist man mit einem Rollstuhl nicht wirklich schnell unterwegs und die Straße ist nicht so gut einsehbar. „Und es gibt ja solche und solche Autofahrer“, sagt Horst Kopitzki.

Pluspunkt für Rampe, Minus für Kopfsteinpflaster

Dass hier am Barther Hafen eine Rampe ist, ist gut, aber das Kopfsteinpflaster ist ein Problem. Quelle: Anika Wenning

Am Hafen führt nur ein schmaler Weg oben an den Geschäften und Restaurants vorbei. „Hier gibt es sogar noch eine Rampe. Das ist super, aber das Kopfsteinpflaster davor ist nicht gerade optimal“, sagt Petra Reiz.

Von der anderen Seite hat man gar keine Chance, zu den Geschäften zu kommen. Vier kleine Stufen führen nach oben. Eine Rampe gibt es nicht. „Man müsste also einmal außen rumfahren, wenn man von dieser Seite kommt. Und das Problem haben nicht nur Rollstuhlfahrer. Auch mit einem Kinderwagen kommt man hier nicht weiter“, sagt der Rentner. Auf dem Weg in die Lange Straße wird der 86-Jährige in seinem Rollstuhl immer mal wieder durchgeschüttelt. In der Langen Straße ist zumindest auf einer Seite der Gehweg sehr breit. In alle Geschäfte kommt man mit Rollstuhl nicht ohne Probleme hinein, weil dort Stufen sind. „Aber das ist nun mal so“, sagt der Rentner.

Verwaltung soll Konzept erarbeiten

Von dieser Seite kommt man mit einem Rollstuhl nicht zu den Geschäften und Restaurants. Quelle: Anika Wenning

Zurück im Pflegeheim zieht Horst Kopitzki eine Bilanz des kleinen Ausflugs: „Jetzt muss ich meine Knochen erst einmal wieder an die richtigen Stellen rücken“, sagt er und lacht. Fest steht: Ohne Begleitung hat ein Rollstuhlfahrer in der Barther Altstadt arge Probleme. Ohne Hilfe geht es nicht.

In der Barther Stadtvertretung war man sich einig, dass etwas passieren muss. „Es ist höchste Zeit. Wir hatten schon im November einen Antrag eingereicht und das Thema ist jetzt erst auf der Tagesordnung“, sagte Frank Schröter ( CDU) bei der Sitzung. Einstimmig beschlossen die Stadtvertreter, dass die Verwaltung ein Konzept für eine barrierefreie Stadt erarbeiten soll. Am Ende des Jahres soll den Stadtvertretern eine Bestandsaufnahme vorliegen.

Von Anika Wenning