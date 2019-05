Pangea-Festival, Ostblocktreffen und Co.: Die Baustellenampel in Damgarten könnte zum Hindernis am An- und Abreisetag werden. In dem Ortsteil wird noch bis Herbst die Ortsdurchfahrt saniert. Die Beteiligten suchen nun nach Lösungen, um ein Verkehrschaos an den an den Veranstaltungswochenenden zu verhindern.