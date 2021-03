Öffnungen: Vorpommern-Rügen folgt den Beschlüssen

Ribnitz-Damgarten/Stralsund

Ab Montag, 8. März, gelten in Mecklenburg-Vorpommern weitere Lockerungen des Corona-Lockdowns. Dank der niedrigen Sieben-Tages-Inzidenz ist im Landkreis Vorpommern-Rügen einiges mehr möglich als in anderen Landkreisen. Landrat Stefan Kerth (SPD) hatte Ende vergangener Woche bereits angekündigt, die Möglichkeiten der Beschlüsse der Corona-Gipfel voll ausnutzen zu wollen. Am Sonntag ist eine entsprechende Verordnung der Kreisverwaltung veröffentlicht worden.

Lockerungen und Verantwortung

„Wir haben eine Inzidenz unter 50 und können darum die Corona Beschränkungen in unserem Landkreis lockern. Damit kommt nun aber auch eine riesige Verantwortung auf uns zu“, so Landrat Dr. Stefan Kerth in einem Statement. Am Wochenende lag die Inzidenz in Vorpommern-Rügen bei 24,9. Das Ansteckungsrisiko sei weiterhin möglichst gering zu halten. „Das funktioniert nur unter Einhaltung der entsprechenden Hygieneregeln und der gesetzlichen Vorgaben“, so Kerth.

Unter Einhaltung dieser Regeln können ab Montag alle Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen. Und zwar ist Einkaufen ohne Termin möglich, da die Corona-7-Tage-Inzidenz unter 50 liegt. Für Geschäfte gilt dabei, dass sich ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche im Laden aufhalten darf. Das gilt für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche. Darüber hinaus darf nur ein Kunde pro 20 Quadratmeter hineingelassen werden. Ein Geschäft mit 900 Quadratmetern Verkaufsfläche könnte somit für die ersten 800 Quadratmeter 80 Kunden hineinlassen und für die weiteren 100 Quadratmeter weitere fünf, also insgesamt 85.

Kontaktverfolgung per App

Auch kulturelle Ausstellungen, Museen und Gedenkstätten sowie ähnliche Einrichtungen, Bibliotheken und Archive, aber auch die Außenbereiche von Tierparks können wieder geöffnet werden. Auch der kontaktfreie Sportbetrieb in kleinen Gruppen mit maximal zehn Personen im Freien ist auf allen öffentlichen und privaten Sportanlagen wieder möglich.

Voraussetzung für diese Lockerungen seien auch geeignete Sicherheits- und Hygienekonzepte, die auf Aufforderung des Gesundheitsamtes vorzulegen sind. Notwendige Kontaktverfolgungen seien auch digital per App möglich. Geplant ist durch die Landesregierung, dafür die sogenannte Luca-App einzuführen.

Falls die Zahl der Corona-Neuinfektionen der letzten sieben Tage je 100 000 Einwohner an drei aufeinanderfolgenden Tagen 50 oder höher ist, müssen diese Lockerungen wieder aufgehoben werden. Maßgeblich hierfür sind die vom Landesamt für Gesundheit und Soziales veröffentlichten Daten für den Landkreis.

Von Robert Niemeyer