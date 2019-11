Offshore-Windpark: Kapitäne müssen vor dem Darß nach Norden ausweichen

Prerow/Rostock

Der Schiffsverkehr vor dem Darß wird im Zusammenhang mit dem geplanten Windpark Gennaker grundlegend geändert. Vor dem Bau des Offshore-Windparks mit 103 Windenergieanlagen wird dauerhaft eine Küstenverkehrszone eingerichtet. Gleichzeitig wird der Schiffsverkehr künftig gerichteter und geordneter erfolgen. Das sagt der Projektleiter der in Bremen ansässigen OWP Gennaker GmbH, Andree Iffländer, die den Windpark errichten will. Er widerspricht Darstellungen eines intransparenten Genehmigungsverfahrens.

Der Prerower Bürgermeister René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) und der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Fischland-Darß-Zingst, Jens Oulwiger, hatten während eines Expertengesprächs auf Einladung der Bündnisgrünen mehr Informationen eingefordert (die OZ berichtete). René Roloff bemängelte unter anderem fehlende Informationen zum Risikomanagement. Aber genau das habe während der Genehmigung die Hauptrolle gespielt, so Andree Iffländer. Mit der Einrichtung der Küstenverkehrszone – die darf nur von Schiffen von weniger als 20 Metern Länge befahren werden – vor dem Baubeginn wird der Schiffsverkehr „weit nördlich in großem Abstand“ um den geplanten Windpark herumgeführt. Zugleich werde der Verkehr auf der Ostsee in dem Bereich sicherer, weil die Schiffe dann nicht mehr kreuz und quer fahren dürften.

Risiko gemindert

Diese risikomindernde Maßnahme sei die Entscheidung einer Bundesbehörde zur Erhöhung der Schiffssicherheit, betont der Projektleiter. Die Kapitäne müssen künftig einen Kurs nördlich der Forschungsplattform Darßer Schwelle steuern. Der Transitverkehr auf See werde damit in die Ausschließliche Wirtschaftszone jenseits der Zwölf-Seemeilen-Grenze umgeleitet. Diese Maßnahme sei die Kerndiskussion im Genehmigungsverfahren gewesen, sagt Andree Iffländer.

Zuverlässige Messstation Seit 27 Jahren übermittelt die autonome Messstation „Darßer Schwelle“ kontinuierliche Daten zu Salzgehalt der Ostsee, Wassertemperatur oder Strömungsgeschwindigkeit an das Institut für Ostseeforschung in Warnemünde. Der Messmast Darßer Schwelle ist Teil des Netzwerks MARNET. Alle zehn Minuten werden vollautomatisch Daten erhoben, die stündlich übermittelt werden. Die Station „Darßer Schwelle“ gehört zu den zuverlässigsten Offshore-Messstationen mit Datenfernübertragung im europäischen Raum und ermöglicht eine kontinuierliche Beobachtung und Beurteilung eines wesentlichen Teils der Austauschvorgänge in der südlichen Ostsee mit entscheidenden Auswirkungen auf das Ökosystem der Ostsee, heißt es seitens des Instituts für Ostseeforschung.

Die Sorgen zur Nähe der Kadetrinne – eine der meistbefahrenen Engstellen weltweit – kann der Gennaker-Projektleiter nicht nachvollziehen. Der Windpark befinde sich rund 30 Kilometer entfernt. Nautiker würden über die Ängste schmunzeln, gehöre es doch zum Ausbildungsgrundwissen, wie ein Windpark zu umfahren sei. Aus Sicht der Schifffahrt seien die Befürchtungen von Kollisionen und Unfällen – wie sie René Roloff und Jens Oulwiger formuliert hatten – überhaupt kein Diskussionsthema.

Auswirkungen untersucht

Zweiter Hauptpunkt im Genehmigungsverfahren war nach Darstellung Andree Iffländers der Artenschutz. Mögliche Auswirkungen auf den Vogelzug wurden ebenso untersucht und mit einem Monitoringkonzept ergänzt. „Ebenso wurden die Belange der Meeressäuger umfassend in mehr als zweijährigen Untersuchungen offshore untersucht und dargestellt“, so der Projektleiter. Er bezeichnete die Aussage einer Vertreterin des Bundesamtes für Naturschutz, sie hätte das Vorhaben nicht genehmigt, als Offenbarungseid. Unkenntnis und das Hineinbegeben in eine Opferrolle seien keine gute Basis für eine neutrale Bewertung des Vorhabens.

Bereits die Planungen zum Landesraumentwicklungsprogramm hätten zweieinhalb Jahre gedauert, das Genehmigungsverfahren habe weitere drei Jahre in Anspruch genommen, rechnet Andree Iffländer vor. In beiden Verfahren hatten die Kommunen mehrfach die Gelegenheit, sich zu äußern. Bereits bei der Landesraumentwicklungsplanung seien die Kommunen auf der Halbinsel informiert gewesen. Ohne Informationen wäre eine Klage gegen die Ausweisung des Vorranggebiets der Kommunen nicht möglich gewesen. Der vorläufige Rechtsschutz, also das Anhalten des Verfahrens, sei abgelehnt worden.

Ausreichende Informationsmöglichkeiten

Gerade Bürgermeister, Gemeindevertreter und andere Vertreter der Kommunen sollten über den jeweiligen Verfahrensstand ausreichend informiert gewesen sein. „Klar ist auch uns, dass das Vorhaben nicht jedem gefallen wird“, sagt Andree Iffländer. Nun aber Informationslücken geltend zu machen, lässt der Projektleiter nicht durchgehen. „Das Verfahren war fair und transparent.“

