Ohne Impfung kein Kita-Platz: Amt Barth ändert Satzungen für kommunale Kitas

Fuhlendorf

Nicht erst mit Corona stehen Eltern vor der Frage: Gegen welche Krankheiten lasse ich mein Kind impfen. Doch aktueller denn je scheint die Frage gerade jetzt, wo das Unternehmen Biontech die Zulassung eines Covid-Impfstoffes für Kinder vorantreibt.

Grundimmunisierung muss künftig nachgewiesen werden

Und just in diesen Zeiten legt das Amt Barth der Volksvertretung der Gemeinde Fuhlendorf eine Neufassung der Satzung über die Unterhaltung einer kommunalen Kindertageseinrichtung – kurz: Kitasatzung – zur Abstimmung vor. Neben Anpassungen an die derzeitigen gesetzlichen Vorgaben und die Festsetzung von Schließzeiten enthält die Neufassung der Gemeinde Fuhlendorf folgenden Passus bei den Aufnahmebedingungen eines Kindes in der Einrichtung: „Für jedes Kind ist eine Grundimmunisierung nachzuweisen, die von der zuständigen Impfkommission und dem Robert Koch-Institut (RKI) empfohlen werden.“

Bedeutet: Betreut werden in dieser Einrichtung nur Mädchen und Jungen, die neben der Masernimpfung, diese ist seit 2020 Pflicht, auch den vom RKI und der Impfkommission empfohlenen Piks gegen andere Krankheiten bekommen haben, also nachweislich gegen aktuell insgesamt 13 Krankheiten geimpft worden sind.

Diese Impfungen werden für Kinder empfohlen Gegen 13 Krankheiten werden für Kinder im Alter zwischen 0 und 6 Jahren, also für Kindergartenkinder, Impfungen vom Robert-Koch-Institut empfohlen. Eine Impfpflicht besteht lediglich gegen Masern. Empfohlen werden weiterhin Impfungen gegen: Rotaviren Tetanus (Wundstarrkrampf) Diphtherie Pertussis (Keuchhusten) Haemophilus influenza b (Hib) Poliomyelitis (Kinderlähmung) Hepatitis B Pneumokokken Meningokokken C Mumps (Ziegenpeter) Röteln Varizellen (Windpocken)

Fuhlendorfer gegen Impfzwang

Ohne Impfung kein Kita-Platz? Das geht dem Gros der Gemeindevertretung, zumindest den meisten Mitgliedern, die am Montagabend anwesend gewesen sind, zu weit. Anders sieht es Bürgermeister Eberhard Groth. „Wir müssen alle Kinder schützen“, begründet er. Dennoch stellen Sven Kutzner und Stephan Will einen Änderungsantrag, wollen, dass der Passus aus der Satzung genommen wird. Sowohl dem stimmt das Gremium mehrheitlich zu als auch letztlich der geänderten Satzung.

Der Bürgermeister legt im Anschluss an die Sitzung sein Veto gegen diesen Beschluss ein. „Ich möchte mich rechtlich absichern“, begründet er. „Sicher, man kann die Bedenken nicht wegwischen. Aber ich möchte mich rechtlich absichern“, fügt er hinzu. Laut Kommunalverfassung sein gutes Recht. Dort heißt es: „Der Bürgermeister kann einem Beschluss widersprechen, wenn dieser das Wohl der Gemeinde gefährdet.“ Mit seinem Widerspruch ist nun die Neufassung der Kitasatzung in der Gemeinde Fuhlendorf noch nicht beschlossen. Die Gemeindevertretung muss in der nächsten Sitzung erneut darüber befinden.

Barther ohne Bedenken

In der Vinetastadt, sie betreibt die Kindertagesstätte „Wirbelwind“, ist die Neufassung der Kita-Satzung bereits in der vergangenen Woche im städtischen Sozialausschuss besprochen worden. An der Änderung bezüglich des Impfstatus hat sich niemand gestört. Das Gremium hat seine Empfehlung für die Neufassung der Satzung ausgesprochen.

Anke Ehrecke, Geschäftsführerin des Vereins „Jugendhaus Storchennest“, der in Barth die Kita „Eulennest“ betreibt, versteht die Aufregung nicht. „Diese Regelung ist nichts Ungewöhnliches“, sagt sie. Sowohl in der Einrichtung in Barth als auch in den anderen Kitas des Vereins gilt: Kinder, die keine Grundimmunisierung gegen Masern, Mumps, Tetanus und Co. haben, werden nicht betreut. „Bislang hat es da noch keine Diskussionen gegeben“, berichtet sie.

Aber sie schließt nicht aus, dass diese den Mitarbeitern mit einer möglichen Covid-Impfung durchaus bevorstehen könnten. Denn wird irgendwann eine Covid-Impfempfehlung für Kinder vom RKI und der Impfkommission ausgesprochen, muss auch diese erfolgen, damit das Kind die Einrichtung besuchen darf. „Wir sind uns doch aber alle bewusst, dass unsere oberste Priorität sein muss, dass keine Einrichtung mehr geschlossen werden darf und wir die Kinder insgesamt schützen müssen“, mahnt sie abschließend.

Von Anja Krüger