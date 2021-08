Ahrenshoop

Besucher des Bezirkstonnenabschlagens am Sonntag in Ahrenshoop brauchen weder einen negativen Coronatest noch eine Maske. Darauf wies Cheforganisator und Vorsitzender des Tonnenbunde Ahrenshoop, Alt- und Niehagen, Markus Reiche, hin. Er habe diese Information vom Landkreis bestätigt bekommen. Am Sonntag treten insgesamt 33 Reiterinnen und Reiter zum traditionellen Wettstreit um die Königswürde an.

Nachdem sich gegen 11.45 Uhr der Umzug zum Abholen der vorigen Könige in Bewegung gesetzt haben wird, rechnet Markus Reiche mit dem Beginn des Tonnenabschlagen auf dem Festplatz am Käthe-Miethe-Weg gegen 15 Uhr. Gerechnet wird an dem Nachmittag mit rund 1500 Besuchern.

Jubiläum wird nachgeholt

Während der Veranstaltung holt der Ahrenshooper Tonnenbund auch die Feierlichkeiten anlässlich des 100-jährigen Bestehens nach. So erfolgt während einer Feierstunde die Übergabe einer von der Kommune bezahlten Standarte. Das Jubiläum im vergangenen Jahr musste coronabedingt ausfallen.

Von Timo Richter