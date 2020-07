Barth

Olaf Siefke ist am Liebsten draußen unterwegs. „Als Ausgleich zu meinem Job“, wie der 46-Jährige sagt. Der Großhandelskaufmann ist Verkaufsleiter für Heizung und Sanitär beim Grimmener Handelshof und arbeitet deshalb hauptsächlich im Büro.

In seiner Heimatstadt Barth ist er meistens im Drachenboot oder auf dem Pferd zu sehen. „Ich bin gerne in der Natur unterwegs“, sagt Olaf Siefke. „Gelegentlich laufe ich auch.“ Seine Lieblingsdistanz ist die Sechs-Kilometer-Strecke.

Wiederbelebung des Barther Schulcrosslaufs

Ab und an nimmt er auch an Volksläufen teil. Nur in Barth bleibt ihm diese Vergnügen meistens verwehrt, denn Olaf Siefke ist einer der fleißigen Helfer bei den verschiedenen Laufveranstaltungen in der Vineta-Stadt wie beispielsweise am vergangenen Wochenende beim Barther Flughafenlauf.

Vor acht Jahren habe er dessen Organisator Ulf Röwer bei einer Laufveranstaltung in Rostock kennengelernt. Bald entstand die Idee, den Schulcrosslauf in Barth wieder ins Leben zu rufen. „Die Idee war, die Kinder und Jugendlichen zu bewegen“, so Siefke. Seitdem ist er bei jeder Laufveranstaltung in Barth mit dabei.

