Oldtimer-Liebe in Ribnitz: Mit „Moni“ nach Südfrankreich

Ribnitz-Damgarten

Es ist halt dieses Lebensgefühl: Die verspielte Natur Frankreichs, die Weite, die die Grande Nation in den ländlichen Regionen außerhalb der Metropole Paris so entspannt wirken lässt, die Fähigkeit, wirklich zu genießen. Dieses Lebensgefühl hat Mark Hantusch in den Bann gezogen. „Lavendelduft und der Sound der Maschine. Einmal mit dem Motorrad von Mâcon an die Côte d’Azur fahren, das ist mein Traum“, sagt der 47-Jährige. Und das aber nicht mit irgendeinem x-beliebigen Motorrad. Nein, mit seiner „Moni“ möchte Mark Hantusch Frankreich und dessen Mittelmeerküste entdecken.

350 Kubikzentimeter und 9,5 PS

„Moni“ hat schon fast 90 Jahre auf dem Buckel. Sie ist eine der ersten ihrer Art und für Hantusch ein wahrer Schatz. 1934 erblickte sie das Licht der Welt, die Monet et Goyon. Es war die erste Serie dieses Motorrads, die damals produziert wurde. 350 Kubikzentimeter Hubraum, 9,5 PS, „für die damalige Zeit ein großes Motorrad“, sagt Hantusch.

Monet et Goyon war ein französischer Motorradhersteller, 1917 gegründet und viele Jahre führend in Frankreich. 1959 wurde das Unternehmen aufgelöst. Produziert wurden die Krafträder in Mâcon, etwa 70 Kilometer nördlich von Lyon und 380 Kilometer nördlich von Marseille gelegen. Heutzutage sind die Motorräder dieses Herstellers, besonders aus der Vorkriegszeit, beliebt bei Oldtimerfans.

Und zwar bei Oldtimerfans wie Mark Hantusch. Bereits vor sechs Jahren hatte er während eines Frankreichurlaubs ein solches Schmuckstück entdeckt. „Ich ärgerte mich, dass wir keinen Anhänger dabei hatten.“ So musste das Motorrad in Frankreich bleiben. Vor drei Jahren war es dann aber so weit. Eine ausgiebige Internetsuche und schon fand „Moni“ den Weg nach Ribnitz. Je nach Qualität müsse man für ein solches Motorrad heute zwischen 4500 und 6000 Euro hinlegen.

Bei 80 ist Schluss

„Sie soll so original wie möglich bleiben“, sagt Mark Hantusch. Verkehrssicher dabei schon, doch das Fahrgefühl der alten Zeit soll erhalten bleiben. 100 km/h soll seine „Moni“ laut Hersteller schaffen. „Aber das macht man nicht.“ Bei 80 km/h ist Schluss. „Ich mag es entspannt“, so Hantusch.

Er opfere zwar nicht jede Minute seiner Freizeit, doch „wenn mal etwas mehr Luft ist, mache ich was dran“, so der Sozialpädagoge und Familientherapeut, der in Rostock eine Wohngruppe mit Kindern und Jugendlichen leitet. Originalteile seien dabei gar nicht so leicht zu finden. Den Hersteller Monet et Goyon gibt es nicht mehr. „Es ist schwer, man muss relativ lange suchen. Und die Teile sind relativ teuer.“

Das Online-Auktionshaus Ebay helfe bei der Suche. In Frankreich gebe es Firmen, die Ersatzteile nachbauen, wie etwa die passenden Reifen oder Speichen. Der Keilriemen seines Motorrads ist aus Deutschland. „Ein deutsches Teil zu nehmen, ist eigentlich doof. Aber ich hatte sehr lange gesucht“, erklärt Hantusch.

In Frankreich gebe es zahlreiche, regelmäßige Treffen von Monet-Goyon-Fans. Immer mal wieder sei Hantusch in den vergangenen Jahren nach Frankreich gefahren. „Das ist nicht immer einfach mit Familie“, so Hantusch.

Oldtimertreffen in Ribnitz

Glücklicherweise hat er mit Anja Thürmer eine Lebenspartnerin, die seine Leidenschaft in gewisser Weise teilt. Denn beide verbindet unter anderem die Liebe zum Swing, einer Stilrichtung der Jazz-Musik, die in den 1930er bis 1950er Jahren besonders populär war. Am kommenden Wochenende, 17. und 18. Juli, veranstalten Hantusch und Thürmer nach einem Jahr Pause wieder die Ribnitzer Swing Breeze (siehe Infokasten). „Es ist schön, dass Kultur, ob Musik oder Oldtimer, langsam wieder losgeht, dass wir und viele andere durchgehalten haben“, sagt Mark Hantusch mit Blick auf die Corona-Pandemie.

Swing Breeze mit Oldtimertreff „Letztes Jahr haben wir lange gekämpft“, sagt Mark Hantusch. Doch die Swing Breeze, das zweitägige Swing-Fest am Ribnitzer Hafen, konnte aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Dieses Jahr allerdings erwarten er und seine Partnerin Anja Thürmer wieder Gäste in Ribnitz. Die Bühne steht an anderer Stelle, nämlich auf der Rasenfläche am Restaurant „De Zees“. Vier Bands werden auftreten. Der Eintritt ist frei. Um 18 Uhr geht es am Samstag los. 8.00-19.00 Uhr Good Times Rolling heißt es dann mit Larry Harms aus Rostock, Jazz und Pop gibt es vom Ricarda Ulm Trio aus Berlin. Die Weekenders aus Ribnitz-Damgarten, die Band von Anja Thürmer und Mark Hantusch, und die Jive Sharks (Berlin/Rostock) stehen ebenfalls am Sonnabend auf der Bühne. Am Sonntag geht es um 10 Uhr los. Livemusik gibt es von Sharks Moove aus Berlin und Swinging Blue aus Rostock. Gegen 11 Uhr startet die Oldtimerausfahrt. Die Rückkehr der Fahrzeuge ist gegen 15 Uhr geplant, dann werden die Auszeichnungen für das schönste und älteste Fahrzeug und den Publikumsliebling verliehen. Teilnehmen können Motorräder und Autos bis Baujahr 1975. Startgebühr: 10 Euro, Frühstück inklusive. Die Zuschauerzahl ist auf 600 begrenzt. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.

Programmteil der Swing Breeze ist das Oldtimerfrühstück, ein Oldtimertreffen am Sonntag samt Ausfahrt. Wer einen Oldtimer in der Garage stehen hat, ist eingeladen, sich zu beteiligen. „Wir versuchen, in Ribnitz eine Oldtimerszene aufzubauen“, sagt Mark Hantusch. Vielleicht findet sich ja jemand, der ihn dann auch irgendwann auf dem Weg an die Südküste Frankreichs begleitet.

Von Robert Niemeyer