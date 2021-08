Ribnitz-Damgarten

Nach einigen Jahren Pause kehrt die Konzertreihe „Naturklänge“ wieder in den Vogelpark Marlow zurück. Am Freitag, den 27. August, um 20 Uhr wird dazu das Ensemble „Son Naturel“ unter der Leitung der Pianistin Ulrike Mai erwartet. Unter dem Titel „Music for Birds“ wird ein eigens für diesen Ort konzipiertes Programm vor der Kulisse von Volieren seine Premiere erleben. Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Wirtshaus des Vogelparks statt. Karten sind an der Abendkasse oder in allen touristischen Einrichtungen erhältlich.

Orgeltour startet in Marlow

Musikalisch weiter geht es Samstag, den 28. August, wenn es wieder heißt: „Orgeltour“. Treffpunkt ist um 14 Uhr die evangelische Kirche in Marlow mit ihrer Quosig-Orgel von 1839. Danach geht es weiter zum Pfarrgarten Starkow, gegen 15 Uhr sollte dieser erreicht werden. Es darf die Mehmel-Orgel von 1860 gehört und erklärt werden. Anschließend ist ein Picknick geplant. Kaffee und Kuchen werden bereitgestellt. Gegen 17 Uhr soll die Dorfkirche Schlemmin besichtigt werden. Ihre Buchholz-Orgel stammt aus dem Jahre 1841. Die Fahrt erfolgt mit Privat-Pkw. Ende der Reise ist gegen 18 Uhr. Die Orgeln werden gespielt und erklärt von Regionalkantor Christian Bühler und die örtlichen Pastoren und Pastorinnen geben Informationen zu den Kirchen. Kosten entstehen keine, Spenden werden für die Kirchenmusik verwendet. Um Anmeldung wird unter christian.buehler@elkm.de gebeten. Es ist auch möglich, Orte direkt anzufahren und somit nur einen Teil der Tour mitzumachen.

Tag des Pferdes im Freilichtmuseum Klockenhagen

Zum Tag des Pferdes wird am Sonntag, den 29. August, ins Freilichtmuseum Klockenhagen eingeladen. Zahlreiche Reitvereine und Pferdeliebhaber aus der Region vermitteln am beliebtesten Thementag des Museums Eindrücke aus der langen Kulturgeschichte wie auch aus der Gegenwart der wunderschönen Arbeitstiere. Ein besonderes Highlight stellt das Geschicklichkeitsfahren der Kutscher dar. Eine große Ausstellung historischer Kutschen, Ernte- und Bäckerwagen ergänzt den Thementag. Das Freilichtmuseum ist am Tag des Pferdes von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Fahrzeugtreffen auf ehemaligem Militärflugplatz Pütnitz

Zum Ostblock-Fahrzeugtreffen wird von Freitag bis Sonntag (27. bis 29. August) auf den ehemaligen Militärflugplatz Pütnitz eingeladen. Los geht es mit einer Ausfahrt über Ribnitz-Damgarten nach Dierhagen am Freitag, den 27. August. Der Fahrzeugkorso startet in Pütnitz um 15.30 Uhr. Auf keinen Fall entgehen lassen sollte man sich die große Fahrzeugparade am Sonnabend, 28. Juli. Sie beginnt um 11 Uhr. Und es wird auch wieder Technikshows sowie Mitfahrmöglichkeiten mit dem Lkw Typ Ural und Schützenpanzern vom Typ BMP geben. Für die aktiven Teilnehmer und Tagesbesucher gilt die 3G-Regel. Das heißt, auf das Gelände kommt nur, wer geimpft, genesen oder getestet (aktuelle Testbestätigung) ist.

Von Edwin Sternkiker