Online Grand Prix der Folklore in Ribnitz Damgarten: So können Sie abstimmen

Ribnitz-Damgarten

Schaut man auf die Liste der Tanzgruppen, die in diesem Jahr auf dem Ribnitzer Marktplatz beim Grand Prix der Folklore auftreten sollten, kommt Wehmut auf. Bunt, schwungvoll und leidenschaftlich wäre es wohl zugegangen, ein Mix volkstümlicher Tänze aus der ganzen Welt.

Allein drei Gruppen sollten aus Lateinamerika anreisen, dazu ein indisches Ensemble, zwei osteuropäische und nicht zuletzt die Gastgeber vom Mecklenburg Pommeraner Folklore Ensemble aus Ribnitz-Damgarten. Doch aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie kann das Folklore-Tanzfest in der Bernsteinstadt in diesem Jahr nicht wie geplant stattfinden. Doch die Organisatoren haben einen Weg gefunden, wie doch ein Sieger beim Grand Prix der Folklore gefunden werden kann.

Anzeige

Abstimmung ab Mittwoch möglich

Die Ensembles präsentieren sich in diesem Jahr im Internet, und somit nicht nur dem Publikum in Ribnitz-Damgarten, sondern der ganzen Welt. Dafür wurde eigens eine neue Internetseite entworfen. Hier sind ca. 25-minütige Videos zu finden, mit denen die Tanzgruppen präsentiert werden. Ab Mittwoch, 24. Juni, ist die Seite www.grandprixderfoklore.de freigeschaltet.

Weitere OZ+ Artikel

Auf dieser Seite kann dann per Mausklick abgestimmt werden, wer den Publikumspreis am Ende gewinnt. „Das Publikum sollte aufmerksam zuschauen“, sagt Holger Hurtig, Leiter des Wossidlo-Ensembles. Damit meint er nicht nur, dass sich Zuschauer ein fundiertes Urteil fällen sollen. In den Videos sind außerdem Buchstaben untergebracht. Diese sieben Buchstaben müssen eingegeben werden, um an der Abstimmung teilzunehmen. „Damit soll sichergestellt werden, dass alle Videos angeschaut wurden“, so Hurtig.

Zum ersten Mal nimmt auch das gastgebende Ensemble an der Abstimmung um den Publikumspreis teil. Wegen des Heimvorteils in Ribnitz hatte das Wossidlo-Ensemble darauf stets verzichtet. Da die Abstimmung nun weltweit stattfindet, also auch Zuschauer in den Ländern der teilnehmenden Gruppen abstimmen können, sei Fairness gewährleistet.

Zwei Veranstaltungen an der Jugendherberge

Ganz ohne Programm soll das diesjährige Folklore-Tanzfest aber doch nicht stattfinden. Zwei öffentliche Veranstaltungen sind auf dem Gelände der Jugendherberge geplant. Am Mittwoch bekommen diejenigen die Chance, an der Abstimmung teilzunehmen, die möglicherweise keinen Zugang zum Internet haben. Um 16.30 Uhr ist Einlass. Ab 17 Uhr werden die Videos der teilnehmenden Ensembles auf einer Leinwand gezeigt. Jeder Gast sollte einen Stift mitbringen. Auf einem Zettel kann das Publikum dann abstimmen. Die Stimmen werden in das Online-Ergebnis mit eingerechnet. Die Veranstaltung ist wegen der Corona-Regeln auf 300 Teilnehmer beschränkt.

Zur Galerie Die Tanzgruppen machen beim diesjährigen Online-Grand-Prix der Folklore in Ribnitz-Damgarten mit.

Diese Beschränkung gilt auch für die Abschlussveranstaltung am Sonntag. Dann wird es sogar ein Bühnenprogramm geben. Ensembles aus Dresden und Rudolstadt sowie die Gruppe des Wossidlo-Ensembles werden dann auf der Bühne auftreten. Auch das Silvio Bollmann Orchester spielt. Moderiert wird der Abend von Gregor Behnke, der im vierten Jahr das Folklorefest in dieser Funktion begleitet. Die Abschlussveranstaltung wird dabei live im Internet gezeigt. Die Firmen Hauer Showtechnic und Technischer Service Haack haben dafür die technischen Voraussetzungen geschaffen. Geplant ist außerdem, ein Live-Interview per Skype mit den Gewinnern des Publikumspreises zu führen.

Von Robert Niemeyer