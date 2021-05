Ribnitz-Damgarten

Fällt das Folklore-Tanzfest in Ribnitz-Damgarten in diesem Jahr komplett aus? Nach der zuletzt angekündigten Terminverschiebung für die traditionelle Tanz-Veranstaltung könnte auch aus diesem Plan nichts werden. Der Verein Ribnitzer Innenstadt, der die Geschäftsleute des Ribnitzer Zentrums vertritt, hat sich vorerst dagegen ausgesprochen, dass das Tanzfestival zeitgleich mit der langen Einkaufsnacht „Rocken & Shoppen“ stattfindet. „Im Vorstand haben wir Nein gesagt. Die meisten Faktoren sprechen dagegen“, sagte René Berlin, Vorsitzender des Innenstadtvereins, auf Nachfrage.

Zum Hintergrund: In der vergangenen Woche hatte Holger Hurtig, Leiter des Mecklenburg-Pommeraner Folklore-Ensembles „Richard Wossidlo“ Ribnitz-Damgarten, mitgeteilt, dass das Folklore-Tanz-Festival aufgrund der Corona-Pandemie verschoben wird. Ursprünglich vom 23. bis 27. Juni geplant, soll bzw. sollte das Tanzfest nun vom 2. bis 5. September stattfinden. Am 4. September jedoch steht die Einkaufsnacht im Veranstaltungskalender der Bernsteinstadt.

Konzept verwässert

Bereits kurz nach der Bekanntgabe hatte der Innenstadtverein Bedenken geäußert. Nun die erste Reaktion. Befürchtet werde, dass weniger Besucher am Samstag zur Shopping-Nacht kommen, wenn – wie im Konzept des Tanzfestes üblicherweise vorgesehen – bereits am Freitagabend eine größere Abendveranstaltung auf dem Marktplatz stattfindet. Grundsätzlich bestehe außerdem die Gefahr, dass das Konzept der Shopping-Nacht verwässert würde. „Das ist Rocken und Shoppen, nicht Volkstanz und Shoppen“, so René Berlin.

Die Stadtverwaltung sei bereits über die Entscheidung informiert worden. Das Rathaus unterstütze die Sichtweise des Innenstadtvereins. Das Konzept für die Shopping-Nacht stehe laut René Berlin. Denn bereits im vergangenen Jahr seien die Planungen bis zur Absage bereits sehr konkret gewesen. Die damaligen Partner, wie Bands und Caterer, sollen auch in diesem Jahr wieder engagiert werden und hätten sich den Termin bereits vorgemerkt. „Jetzt brauchen wir aber erst mal die Öffnung der Geschäfte. Und dann schauen wir ab Anfang Juni, wie die Chancen stehen, dass wir die Einkaufsnacht veranstalten können“, so René Berlin. Die Shopping-Nacht findet stets am ersten Septemberwochenende statt.

Tür noch nicht zu

Komplett zu scheint die Tür jedoch noch nicht zu sein. So soll es zumindest ein weiteres Gespräch geben, in dem abgeklopft werden soll, inwieweit das Folkloretanzfest möglicherweise modifiziert werden kann. „Wir wollen noch einmal sprechen“, so René Berlin. In der bekannten Form seien beide Veranstaltungen nicht kompatibel. Holger Hurtig hatte jedoch betont, er sei zu „allen Schweinereien“ bereit.

2019 fand das 30. Folklore-Tanzfest in Ribnitz auf dem Marktplatz statt. Quelle: Robert Niemeyer

Aktuell wollte sich der Leiter des Folklore-Ensembles auf Nachfrage nicht zu dem Thema äußern. Am Mittwochmorgen ist ein weiteres Gespräch zu dem Thema angesetzt. Dann soll geklärt werden, ob es doch noch eine Lösung für das Folklore-Tanzfest gibt.

Das Tanzfestival soll in diesem Jahr zwar auch mit internationalen Gruppen stattfinden. Diese stammen aber aus Deutschland, wie beispielsweise eine peruanische Tanzgruppe aus Berlin. Darüber hinaus soll es keinen Grand Prix der Folklore geben. Heißt: Die Wettbewerbe um die beste Tanzgruppe und die beste Musik-Gruppe fallen weg. Im Vordergrund stehe, dass die Tanzgruppen nach der monatelangen Pause wieder Auftrittsmöglichkeiten haben.

Eine deutlich abgespeckte Online-Variante wie im vergangenen Jahr werde es nicht geben. Aufwand und Nutzen würden nicht zueinanderpassen.

Von Robert Niemeyer