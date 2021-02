Lüdershagen

Die Ortsdurchfahrt von Lüdershagen wird zur Baustelle – und damit in den nächsten Monaten abschnittsweise voll gesperrt. Die Umleitungsschilder an der Bundesstraße 105 stehen bereits. Am Montag sollten die Arbeiten beginnen.

Daraus wird nun allerdings nichts, wie Alexander Petters, Bauleiter der Firma Groth & Co. Bauunternehmung GmbH aus Rostock, mitteilt. Die Firma ist mit den Arbeiten beauftragt – vom Landkreis Vorpommern-Rügen als Straßenbaulastträger der Kreisstraße 3, die von der B 105 über Lüdershagen nach Bartelshagen II führt.

Straße in desolatem Zustand

„Aufgrund der Wetterlage haben wir den Baustart vorerst auf den 22. Februar verschoben“, informiert er. Vorbereitende Arbeiten würden aber bereits in den kommenden Tagen erfolgen. Beispielsweise müssen Bäume gefällt werden. „Dies geschieht aber bei halbseitiger Sperrung oder nur zeitweiser Vollsperrung“, informiert Petters. Für die Straßenbauarbeiten müsse aber zunächst der Schnee geschmolzen und der Boden frostfrei sein.

Grund für die Arbeiten ist der desolate Zustand der Kreisstraße 3 – Lange Reihe, wie der Abschnitt von der B 105 bis ins Dorf heißt. Hinzu kommt, dass es Probleme mit der Entwässerung gibt, wie Dörte Lange, Pressesprecherin des Landkreises informiert. Die Sanierung der Ortsdurchfahrt ist in drei Bauabschnitte geteilt worden.

Baustart für weitere Abschnitte noch offen

Begonnen werden soll mit dem Abschnitt zwischen dem Ortseingang aus Richtung Bundesstraße 105 kommend und dem Abzweig Lüdershagen-Heide. Bis zum Juni werden die Arbeiten andauern, meint Petters. Die Einschränkungen für betroffene Anwohner möchte er bei den Arbeiten so gering wie möglich halten. „Auch die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge wird natürlich gewährleistet“, informiert er.

Wann dann die anderen beiden Abschnitte begonnen werden, steht noch nicht fest. Auf alle Fälle, so teilt der Landkreis mit, soll noch in diesem Jahr die Straße durchs Dorf bis zur Straße „Bei der Kirche“ grundhaft erneuert werden. Bedeutet: Der Asphalt wird abgefräst, die Trasse ausgekoffert und dann die Straße mit einer Breite von fünf Metern und zusätzlich mit einer jeweils einen Meter breiten radspurfesten Bankette neu aufgebaut.

Gemeinde erneuert Gehwege und Straßenbeleuchtung

Bei diesen beiden Abschnitten – einer betrifft die Dorfstraße von der Einmündung Zur Heide bis zur Einmündung Konsumstraße, der andere die Dorfstraße von der Einmündung Konsumstraße bis zur Einmündung Bei der Kirche – ist dann auch die Gemeinde mit Bauarbeiten im Boot. Sie lässt in diesem Zuge nämlich Gehweg und Straßenbeleuchtung erneuern, wie Bürgermeisterin Gerhild Balzer informiert.

Sie weiß: „Aktuell müssen noch einige Absprachen bezüglich dieser beiden Abschnitte getroffen werden“, berichtet sie. Deshalb könne sie auch noch nicht sagen, wie der Bauablauf sein wird. „Auf alle Fälle wird rechtzeitig informiert, nicht zuletzt, weil auch Grundschule und Kita an der Dorfstraße liegen“, berichtet sie.

Erneuerung der Kreisstraße außerorts wird in diesem Jahr geplant

Rund 1,4 Millionen Euro insgesamt lässt sich der Landkreis die Erneuerung der Kreisstraße 3 kosten. Rund 550 000 Euro davon übernimmt das Land als Sonderbedarfszuweisung.

Die Sanierung der Ortsdurchfahrt Lüdershagen soll nur der Anfang der Bauarbeiten an der Kreisstraße 3 sein, teilt der Landkreis mit. Denn auch die Abschnitte außerhalb des Ortes sollen in den nächsten Jahren erneuert werden. So ist vorgesehen, die Lange Reihe zwischen dem Ortseingang des Dorfes bis zur Bundesstraße 105 sowie die Straße zwischen Lüdershagen und Bartelshagen II ebenfalls zu sanieren. „Beide Maßnahmen gehen in diesem Jahr in die Planung“, teilt die Landkreis-Pressesprecherin Dörte Lange mit.

Von Anja Krüger