Pütnitz

Lange wurde gebangt, ob das 20. Ostblock-Fahrzeugtreffen in Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten in diesem Jahr trotz anhaltender Corona-Pandemie überhaupt stattfinden kann. An diesem Wochenende aber war es soweit: Rund 5000 Technik-Freaks sind mit ihren rund 2000 historischen Fahrzeugen angerückt.

Das Wetter ließ am Samstag zu wünschen übrig. Der Regen konnte die Besucherinnen und Besucher aber nicht abhalten. Der Andrang zum Fahrzeugtreffen war bereits am Vormittag groß – die Autoschlange dorthin dementsprechend lang. Die OZ hat die ersten Bilder der Veranstaltung in einer Galerie gesammelt.

Bildergalerie: So schön war das Ostblock-Fahrzeugtreffen trotz Regen

Von OZ